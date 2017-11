ATTENTAT TERRORISTE DE MANHATTAN L'Algérie condamne avec fermeté

L'Algérie a condamné «avec fermeté» l'attentat terroriste qui a fait, mardi dernier, de nombreuses victimes dans l'arrondissement de Manhattan, à New York, a indiqué jeudi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, dans une déclaration à l'APS. «L'Algérie condamne avec fermeté le lâche acte terroriste, qui a fait mardi 31 octobre 2017, dans l'arrondissement de Manhattan, à New York, de nombreuses victimes, et réaffirme sa solidarité avec le gouvernement et le peuple américain et les familles des victimes», déclare le porte-parole du MAE. «En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et exprimons notre solidarité avec le gouvernement et le peuple américains», a ajouté Benali Cherif. «Nous réitérons notre ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et appelons la communauté internationale à poursuivre les efforts pour dégager les synergies nécessaires et renforcer les instruments de lutte contre le phénomène terroriste en tant que défi global», conclut le porte-parole du MAE.