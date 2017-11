OUYAHIA EN MEETING À SKIKDA "Ce que je promets aux élus locaux"

Le chef du RND a plaidé pour des réformes dans les Assemblées locales élues «à travers la décentralisation pour mieux servir le citoyen et ses intérêts».

Ouyahia profite du week-end pour faire campagne! En effet, le chef de l'Exécutif a laissé de côté son costume de Premier ministre au profit de celui de secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND) pour «booster» une campagne électorale, encore morose! Il s'est ainsi rendu, hier, à l'est du pays, plus exactement à Skikda, pour rencontrer les militants locaux de son parti.

Dans un meeting populaire tenu à la salle omnisports Frères-Bouchache, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections locales du 23 novembre, Ouyahia a estimé impératif de «corriger les choses au niveau des assemblées locales afin d'améliorer la gestion des affaires des collectivités locales».

Dans ce sens, il révèle que «les Codes communal et de wilaya seront révisés pour élargir les prérogatives des élus locaux». Le responsable du RND a également mis l'accent sur «le bon choix des membres des Assemblées communales et de wilaya»qui constituent une sorte de parlements locaux,indiquant que les prochaines élections locales devaient conduire à l'élection d'élus jouissant d' «intégrité, de compétence et d'esprit nationaliste». Il a également assuré que les candidats de son parti dont 63% sont des universitaires ont été sélectionnés sur cette base. Réitérant le soutien du RND au programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, Ouyahia a indiqué que la crise financière vécue par l'Algérie lui a fait perdre 50% de ses revenus. «Toutefois, la perspicacité du président de la République lui a permis de la surmonter», a-t-il ajouté avant d'assurer que l'Algérie «marche sur la bonne voie». Ouyahia a évoqué, à l'occasion les multiples projets retenus dans les divers secteurs au profit de la wilaya de Skikda durant les 18 dernières années avant de clore son allocution par l'appel des citoyens à donner leur confiance aux candidats de sa formation politique, qui, a-t-il assuré, est «la mieux apte à conduire les affaires du pays».