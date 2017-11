50.000 TONNES SONT DESTINÉES À L'EXPORTATION Les dattes de la "conquête" asiatique

Par Abdelkrim AMARNI -

Les professionnels de l'agriculture à Biskra ont convenu qu'exporter une partie de la production de dattes, constitue un pari à relever au cours de l'actuelle saison agricole.

Dans ce contexte, les exploitants sont convaincus de la nécessité de pénétrer de nouveaux marchés internationaux, en particulier sur le continent asiatique qui jouit d'une large base consommatrice, notamment lors des événements religieux, a relevé le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Ziban (CCI Ziban), Abdelmadjid Khobzi.

Il a indiqué, à ce propos, que les rencontres encadrées par cette même Chambre, en présence de représentants du corps diplomatique de plusieurs pays asiatiques, accrédités en Algérie, ont examiné la possibilité de matérialiser cette ambition sur le terrain. Il a indiqué, que le Salon international de la datte, prévu à Biskra en décembre prochain, fera office de vitrine visant à promouvoir la production des dattes algériennes et permettra l'accompagnement des professionnels du secteur pour l'exportation.

De son côté, le président de l'association des exportateurs de dattes, Youcef Ghomri, a évoqué la possibilité d'atteindre le seuil de 50 000 tonnes (t) de dattes exportées vers l'étranger. Il a considéré qu'une augmentation prévisionnelle du volume des exportations de 50%, comparativement à la saison écoulée, est l'analyse de plusieurs facteurs objectifs comme l'abondance du produit, estimée à environ 300 000 t concernant la catégorie Deglet Ennour uniquement, en sus du label de garantie sur la qualité du produit et sa compétitivité, exigées par les professionnels étrangers du secteur.

Le président de l'association des producteurs de dattes de la wilaya de Biskra, Khaled Laâdjel a, quant à lui, mis l'accent sur l'obtention de Deglet Ennour du label indication géographique (Label-IG) qui représente une valeur ajoutée, dit-il, pour protéger et valoriser cette qualité nationale et l'aider à s'implanter davantage sur le marché mondial.

Pour sa part, le directeur des services agricoles (DSA), Aïssa Derbali, a parlé des mesures incitatives décidées par l'Etat pour encourager les exploitants du secteur à pénétrer les marchés internationaux grâce aux efforts déployés pour promouvoir les exportations hors-hydrocarbures dont notamment le mécanisme du couloir vert et les facilitations douanières, financières et fiscales accordées.

A rappeler que le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, avait dernièrement rassuré les exportateurs de Biskra, au cours d'une visite récente dans la wilaya, quant à la disponibilité de son département à accompagner les professionnels du secteur de l'agriculture. Il avait promis aux exploitants d'atténuer les entraves éventuelles en renforçant notamment les espaces de stockage et en facilitant la réalisation d'unités de production d'emballage et de conditionnement.

Il y a lieu de relever que les parts de marché algériennes d'exportation de dattes avaient légèrement augmenté entre 2010 et 2014, plaçant le pays comme 8ème exportateur mondial (et 4ème producteur après l'Egypte, l'Iran et l'Arabie saoudite), selon une étude de l'Agence nationale de promotion des exportations (Algex) sur les échanges mondiaux des dattes.

Les parts de marchés de l'Algérie dans le monde sont passées de 3,3% en 2010 à 5% en 2014 pour ce produit qui représente un milliard/dollars d'échanges commerciaux mondiaux, indique cette étude de prospection. En valeur et en quantité, les ventes nationales vers l'étranger ont augmenté de 22,5 millions/dollars (16.000 t) en 2010 à 39 millions/dollars (26.000) tonnes en 2014 dont environ 93% de Deglet Ennour, 6% d'autres dattes fraîches et 0,2% de dattes sèches. Classée pourtant parmi les principaux producteurs mondiaux de dattes, avec une moyenne annuelle de 9 millions de quintaux, toutes variétés confondues, l'Algérie n'exporte qu'environ 3% de sa production. Plus de 63 pays sont importateurs de dattes avec au moins 100 tonnes chacun ou un million de dollars.

Dans ce classement mondial, la Tunisie détient une part de 22% en valeur et troisième en quantité du marché international évalué en 2013 à 859 millions/dollars. Elle est suivie du Pakistan (11%), l'Arabie saoudite (9%), les Emirats arabes unis (7,9%), l'Iran (7,9%) et l'Irak (7,5%) alors que le Maroc se place à la 2ème place d'importateur en valeur comme en quantité suivi de la France.