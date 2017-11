LE PORTE-PAROLE DU RND, CHIHAB SEDDIK "Al Magharibia se trompe de pays"

Par Hocine NEFFAH -

Le porte-parole du Rassemblement national et démocratique (RND), Chihab Seddik, revient sur la genèse de la chaîne Al Magharibia et ses liens avec le Qatar. Il considère que cette chaîne est dépassée par les événements et qu'elle est en perte de vitesse après ces dernières révélations de l'ex-ministre des Affaires étrangères qatari.



L'Expression: La chaîne Al Magharibia se révèle comme un instrument au service du Qatar, l'ex-ministre des Affaires étrangères, Ben Jassim vient de reconnaître que ce sont eux qui la financent. Quelle lecture en faites-vous?

Seddik Chihab: A mon avis, cette affaire est déjà connue de tout le monde. C'est vrai qu'à sa création, on a tenté de faire croire à une télévision ordinaire qui informe les citoyens du Maghreb. Mais il était clair qu'au tout début, les accointances avec le régime qatari étaient un secret de Polichinelle. Au RND, nous ne nous sommes jamais fait d'illusions sur les objectifs de cette chaîne, les message qu'elle véhicule et la catégorie des téléspectateurs qu'elle cible.



Ce média peut-il constituer une menace pour le pays?

Je vous parle en ma qualité de porte-parole d'un parti, c'est-à-dire que mon point de vue est celui de mon parti. Nous pensons que cette chaîne est totalement dépassée par les événements. Elle se trompe de temps et de pays. Créée et financée par le Qatar, et ça ce n'est un secret pour personne, elle est venue dans le paysage médiatique dans le prolongement de ce qui est connu comme «printemps arabe». De là on déduit les objectifs qui lui avaient été assignés. L'Algérie était une cible prioritaire des initiateurs dudit printemps. Il se trouve que leurs desseins ne peuvent se réaliser pour notre pays, parce que le peuple algérien connaît les visées de cette chaîne et de ceux qui sont derrière.



Sachant les circonstances de sa création et ses objectifs propagandistes, que devrait être, selon vous, la réaction du gouvernement?

Vous ne posez pas la question à la bonne personne. Je représente un parti politique, pas le gouvernement

Au RND, nous nous faisons une règle de ne pas nous exprimer au nom du gouvernement. Cela dit, nous avons pour habitude de soutenir toute action de l'Exécutif. S'il y a une initiative officielle, nous la soutiendrons.



Mais vous êtes au gouvernement...

Oui, mais que voulez-vous que je vous dise? Cette chaîne émet de l'étranger, elle est de droit étranger.

Ce qui est sûr, c'est qu'elle travaille contre l'Algérie et les Algériens. Mais franchement, au regard de ce qui se dit ici et là, elle n'a aucune crédibilité. Elle est en perte de vitesse et ne peut, en aucun cas, influer sur le paysage médiatique national et encore moins sur l'opinion publique.