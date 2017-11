14 TERRORISTES ABATTUS LE MOIS DERNIER L'armée frappe fort

Par Ikram GHIOUA

Des opérations chirurgicales et ciblées qui ont permis aux éléments de l'ANP de mettre hors d'état de nuire pas moins de 14 terroristes. L'exploitation efficace et professionnelle du renseignement a également permis dans le même contexte l'arrestation de 31 éléments de soutien. Les plus importantes interventions militaires ont eu lieu au niveau des maquis de Jijel comme en témoignent les différents communiqués du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, les opérations de redditions se sont poursuivies durant ce même mois comptabilisant trois repentis. L'on compte aussi l'arrestation de cinq femmes terroristes et la libération de deux enfants pris en otage par un groupe terroriste à Jijel. Le bilan de l'ANP fait état également de la destruction d'au moins une trentaine de caches contenant, des vivres, des médicaments, des produits destinés à la fabrication d'explosifs et des armes. A ce propos et lors des opérations menées durant cette même période, les détachements de l'ANP ont récupéré 13 Kalachnikovs, des lance-roquettes de type RPG7, quatre roquettes, une mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, un fusil-mitrailleur de type PKT, neuf armes à feu de fabrication artisanale, un fusil semi-automatique Siminov et deux pistolets automatiques. Au bilan s'ajoute la récupération de deux fusils à pompe, 13 fusils de chasse, 10 chargeurs de munitions et 7 250 balles de différents calibres. Au cours de ses investigations l'ANP a découvert et détruit un atelier de fabrication d'explosifs ainsi que deux ceintures à explosifs. Elles ont également découvert et détruit deux quintaux de produits chimiques servant à la fabrication d'explosifs et 21 bombes artisanales. Le terrorisme n'est pas le seul défi auquel fait face l'Armée nationale populaire. Celle-ci fait face également au phénomène de la criminalité organisée et dans ce cadre l'ANP a également séduit par un bilan lourd contre les narcotrafiquants et la contrebande. Pas moins de 88 trafiquants de drogue ont été arrêtés avec la récupération d'une importante quantité de drogue évaluée à 24,458 quintaux de kif traité, 100g de cocaïne et 75.392 psychotropes. Ce bilan concerne évidemment le mois d'octobre au cours duquel l'ANP a interpellé, 1902 migrants clandestins et 180 contrebandiers. Les interventions contre la contrebande se sont soldées par la saisie de 165.734 litres de carburant, 1003 tonnes de denrées alimentaires et 2322 unités de produits pyrotechniques, 30 marteaux piqueurs, 45 groupes électrogènes et 26 détecteurs de métaux ont été récupérés, ainsi que 104 véhicules de différents types. Ces bilans traduisent, à ne pas en douter la détermination des forces de l'ANP à lutter avec engagement contre le terrorisme et le crime organisé et à faire échouer toute tentative de déstabilisation du pays afin de préserver la paix et la sécurité chèrement payées.

C'est le fruit d'un serment serein et une capacité avérée puisés de l'expérience acquise au cours des 20 dernières années et notamment lors de la décennie noire dans les années 90.