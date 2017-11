LUTTE CONTRE LA DROGUE Enfin une stratégie nationale!

Par Madjid BERKANE -

Ladite stratégie allant de 2018 à 2022 sera basée sur la prévention et la sensibilisation aux dangers des stupéfiants, sur les soins et sur la réduction de l'offre et la demande en matière de drogue.

La lutte contre la consommation de la drogue semble enfin sérieusement prise en charge. L'on s'attelle en effet à l'élaboration de toute une stratégie nationale. C'est ce que vient de faire savoir en tout cas le directeur général de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (Onldt), Mohamed Bouhala, jeudi dernier, en marge d'une journée d'étude sur l'exploitation des résultats de l'enquête menée en 2016 en milieu scolaire. «La stratégie en question est encore en cours d'élaboration», a affirmé Mohamed Bouhala. «Ladite stratégie allant de (2018-2022) sera basée sur la prévention et la sensibilisation aux dangers des stupéfiants, sur les soins et sur la réduction de l'offre et la demande en matière de drogue», a-t-il affirmé, ajoutant que «l'élaboration de cette stratégie se fait avec la contribution de représentants de départements ministériels et des différents secteurs concernés. «L'objectif de faire participer plusieurs acteurs et d'experts à la mouture et à l'application de ce projet, est de décortiquer et cerner ce phénomène», souligne-t-il. «Cette stratégie vise par ailleurs à garantir les soins aux personnes souffrant de dépendance en général, en oeuvrant à la réduction de la consommation et à minimiser les impacts sociaux et sanitaires», a-t-il poursuivi.Donnant en outre quelques grands axes de cette stratégie, le directeur général de (l'Onldt),a fait observer «que l'élaboration de cette stratégie a pris compte des résultats de l'étude sur la toxicomanie en milieu scolaire visant à prémunir les élèves scolarisés contre ce fléau». Les résultats probants de l'enquête menée en milieu scolaire par l'Office national de lutte contre la drogue aurait encouragé ce dernier, a indiqué Mohamed Bouhala, à lancer une autre enquête similaire à partir du mois de janvier prochain en milieu universitaire. «Le programme de cette enquête est déjà élaboré. Il sera sous forme d'un questionnaire contenant 19 questions», mentionne-t-il. Le milieu universitaire est touché, faut-il le relever au même titre que le milieu scolaire. Les responsables de l'université ne cessent de tirer la sonnette d'alarme quant à ce phénomène. La consommation de la drogue concerne, selon ces derniers, aussi bien les étudiantes que les étudiants. La prolifération de la drogue en milieu universitaire est la résultante, indiquent les sociologues d'un tas de facteurs. La dévalorisation des études aux yeux des étudiants est entre autres facteurs. Le désir d'évacuer la pression des études et autres déboires sont aussi des facteurs poussant les étudiants à s'adonner à ce fléau. Par ailleurs, il faut noter que la consommation des Algériens pour la drogue a pris de l'ampleur ces dernières années, à cause d'un tas de raisons. L'inondation du marché algérien par cette matière provenant exclusivement de nos frontières avec le Maroc explique en grande partie cet engouement. L'abondance de cette matière a contribué en effet à la réduction des prix de cette dernière et par conséquent sa consommation de la part de grandes franges. Pour rappel, l'Algérie exaspérée par l'attitude des autorités marocaines a exprimé récemment via la voix de son ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel son mécontentement. Ce dernier a révélé que le Maroc utilise sa flotte aérienne pour introduire cette substance non seulement en Algérie mais partout dans le monde. Les propos du ministre de la diplomatie algérienne ont plu à plus d'un parmi les Algériens. Plusieurs Algériens ont exprimé leur soutien au ministre à travers notamment les réseaux sociaux.

Certains sont allés jusqu'à créer une page facebook et la dénommer «nous sommes tous Messahel». A noter que la consommation de la drogue a plusieurs méfaits. En plus du fait qu'elle nuit sérieusement à la santé, elle rend aussi ses consommateurs irresponsables. Chose qui les transforme en un danger public, et ce, aussi bien pour leur pays que pour leurs concitoyens.