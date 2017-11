11E SALON DE L'OPTIQUE ET DE LA LUNETTERIE Un rendez-vous pour... voir mieux

Par Salim BENALIA -

Les professionnels de l'optique choisissent, désormais, le Centre international des conférences CIC, à Alger, pour tenir salon. Ce dernier déroule, en effet, sa onzième édition dans ce prestigieux centre et ce jusqu'au 4 novembre. Le Salon international de l'optique et de la lunetterie ou Siol se veut une manifestation hautement professionnelle. Il voit la présence d'une quarantaine de participants qui constituent le gros de la filière dans notre pays.

Placé cette année sous le signe de l'optique et la lunetterie «une filière en pleine mutation», il réunit également les représentants des différentes institutions, à l'instar des douanes algériennes et la formation professionnelle, mais également les praticiens qui exercent au niveau des CHU, cliniques, cabinets publics et privés.

La vocation professionnelle de ce rendez-vous est soulignée par Rachid Hassas, organisateur: «Si l'on devait comparer la première édition de ce salon qui s'est tenue en 1994 et celle-ci, on constate que l'on se dirige de plus en plus vers la professionnalisation de la manifestation», déclare-t-il non sans signaler l'ambition et l'objectif de créer le premier Salon maghrébin de l'optique.

«L'organisateur du Salon tunisien de l'optique a un stand à sa disposition et les organisateurs marocains nous ont envoyé leurs félicitations», ce sont là autant de signes qui plaident en faveur de ce dessein. «Nous devons en tant que Maghrébins mettre en synergie nos compétences et hisser ce carrefour à un niveau professionnel.»

«L'on ne peut se permettre le luxe de rater pareil rendez-vous au vu des fulgurantes évolutions et développements des Salons internationaux.», poursuit Rachid Hassas qui renchérit: «Nous poursuivrons sans relâche la professionnalisation de ce salon et seuls les acteurs de la filière l'animeront.»

Le Siol 2017 réunit donc des représentants d'enseignes internationales, des laboratoires, des fabricants et des importateurs de verres, etc. Il met en valeur les prodigieuses avancées de l'optique. Notamment la technologie inédite du verre 4 D Free form, laquelle bénéficie de trois certifications, à savoir ISO, CE et l'américaine FDA. Abordant les fléaux de la contrefaçon et de l'informel qui gangrènent cette activité en Algérie, Rachid Hassas fait part de l'existence à l'échelle nationale de quelque 1 365 boutiques d'opticiens agréées et quelque 1 200 autres non agréées. Une situation qui, selon lui, interpelle sur l'importance du rôle des associations dans le sens de l'organisation de la filière et de la défense des intérêts de ses professionnels. «Les boutiques non agréées vendent des lunettes en l'absence de tout contrôle ce qui est susceptible de nuire à la santé du citoyen», dit-il à ce sujet. «L'optique est un créneau qui touche directement à la santé et à la sécurité du citoyen. Le moindre laxisme peut alors lourdement pénaliser la sécurité sociale et donc le Trésor publique», rappellent pour leur part les responsables des douanes algériennes.

Les services de la direction générale des douanes algériennes participent activement à cette manifestation. Les hommes et femmes en uniforme expliquent le rôle et les modes d'intervention des services douaniers spécialisés pour lutter contre la contrefaçon.

«La protection douanière est accordée aux titulaires des marques et à leurs représentants. Nos services n'interviennent que sur alerte du titulaire du droit de la propriété intellectuelle de la marque», explique Oumessaoud Youcef, inspecteur divisionnaire chargé de la lutte contre la contrefaçon. Selon cet officier, 62 alertes ont été émises en 2016. Pour 2017 le nombre d'alertes est de l'ordre de 27. Il est appelé à augmenter d'ici la fin de l'année. Deux associations nationales sont en cours de création et en attente d'agréments des autorités, informe-t-on, au moment où, depuis quelques mois, il en existe une à l'échelle locale (Tlemcen).