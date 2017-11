CAMPAGNE ÉLECTORALE Les ministres désertent le terrain

Par Nadia BENAKLI -

Mobiliser les électeurs à se rendre aux urnes

Selon des sources proches, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, aurait demandé à ses ministres de ne pas quitter leurs bureaux et de se consacrer à leurs secteurs.

Ils sont absents sur le terrain. Les ministres sont moins impliqués dans la campagne électorale pour les élections locales du 23 novembre prochain. Contrairement aux législatives du 4 mai dernier où le gouvernement est descendu en force sur le terrain pour mobiliser les électeurs à se rendre aux urnes, cette foi-ci il a réellement observé un recul. Alors que d'habitude les membres du gouvernement se bousculent sur le terrain en faisant de la sensibilisation en parallèle de leurs activités ministérielles, depuis le début de la campagne dimanche dernier aucun n'a fait le pas. Même les ministres qui portent des couleurs politiques ne se sont pas manifestés pour cette bataille électorale. Pourtant, ils ont été bien chargés par leurs directions de prendre part à la campagne et d'animer des meetings. Certains sont même membres de la direction de campagne à l'image des ministres du FLN. Pourquoi sont-ils absents? «Les ministres sont invités à animer des meetings dans le cadre de la campagne», a affirmé Rachid Assas, membre du bureau politique du FLN. Contacté par nos soins, ce responsable explique ce retard par des obligations au sein du gouvernement. «On est juste au début de la campagne électorale, ils auront le temps d'animer des meetings durant les week-ends», a-t-il avancé en guise d'explication. Notre interlocuteur a fait savoir que certains ministres vont remplacer durant ce week-end le secrétaire général qui prendra part aujourd'hui à un forum en Russie pour représenter le président de la République. Assas a précisé que le ministre de l'Enseignement supérieur, Tahar Hadjar, va animer deux meetings ce week-end. Or, si leurs sorties se limitent uniquement aux week-ends, ce n'est pas sans raison. Selon des sources proches, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, aurait demandé à ses coéquipiers de ne pas quitter leurs bureaux et de se consacrer à leurs secteurs. Vu que plusieurs projets de loi sont en cours durant cette période, entre autres le projet de loi de finances 2018 et l'entrée en vigueur de la loi sur le financement non conventionnel récemment et l'élaboration de la loi sur le règlement budgétaire de 2014, le gouvernement a du pain sur la planche. Le Premier ministre qui est secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a également limité ses sorties médiatiques durant cette campagne en programmant une dizaine de meetings qu'il animera durant les week-ends. Ce qui oblige les ministres à le prendre comme exemple, ce qui permet au gouvernement d'être épargné par les critiques des partis de l'opposition, ces derniers reprochant à chaque rendez-vous électoral aux ministres partisans d'utiliser des moyens de l'Etat au profit de leurs partis, à savoir le FLN et le RND. Durant le dernier scrutin de mai dernier, de nombreux partis ont saisi la Haute Instance indépendante de surveillance des élections, présidée par Abdelwahab Derbal pour signaler l'utilisation des moyens de l'Etat, ce qui est interdit par la loi. Le président de la Hiise a lui-même mis en garde les ministres candidats d'utiliser les moyens de l'Etat pour faire leur propre campagne. Il avait même promis d'appliquer la loi en cas de dépassement commis par des membres du gouvernement. Une autre raison de l'absence des ministres est que cette élection se joue au niveau local contrairement aux législatives qui ont vu la candidature de plusieurs ministres en postes.