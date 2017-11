EDUCATION L'Upef appelle à une grève le 15 novembre

L'Union nationale des professionnels de l'éducation et de la formation(Unpef), a appelé hier, dans un communiqué, à une journée de protestation le 15 novembre prochain. Par cette action, ce syndicat entend dénoncer «la déstructuration de l'institution scolaire et l'atteinte à l'identité nationale». Le communiqué invite par ailleurs le gouvernement à «prendre sa responsabilité historique dans la concrétisation réelle du dialogue social et de la négociation avec prise de décisions concrètes, de nature à apporter de l'apaisement et de la sérénité dans le secteur qui connaît actuellement une grande tension». Tout en dénonçant l'«improvisation permanente» dans la démarche de la ministre de l'Education nationale, l'Unpef revient le statut particulier de l'enseignant afin d'exiger une nouvelle révision afin de le débarrasser de ses «incohérences»Analysant la situation dans le secteur, l'Unpef a estimé qu'elle «se caractérise par une grande tension, une colère sourde en raison du discours de la terreur du gouvernement et de sa politique d'austérité contenue dans la loi de finances 2018 avec de nouveaux impôts».