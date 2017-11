IRRIGATION Les eaux usées à la rescousse

Le volume des eaux épurées, destinées à l'irrigation agricole sur l'ensemble de la région ouest du pays, a atteint les 50.000 m3/jour. Les eaux traitées au niveau de neuf stations d'épuration des eaux usées (Step) sur les 42 existantes dans la région Ouest vont à l'irrigation de l'arboriculture et de la céréaliculture. Dans le secteur de l'agriculture, l'utilisation de l'eau non conventionnelle est une ressource additionnelle pour l'irrigation, surtout que les eaux usées épurées sont une source d'éléments fertilisants permettant une économie d'engrais. Ce volume a été atteint grâce à la réception de nouvelles stations, notamment celles de Aïn Témouchent avec une capacité de traitement de 10.000 m3/jour et de Bouzedjar (4 000 m3/j). Les eaux épurées servent à l'irrigation des oliviers dans la wilaya de Mascara, les céréales à Aïn Témouchent et les agrumes dans d'autres wilayas.