ORIGINAIRE DE TÉBESSA ET ANCIEN MILITANT DE L'EX-FIS DISSOUS Le proxénète de Daesh arrêté en Syrie

Arrêté à Raqqa, en Syrie, pour son appartenance à Daesh, un Franco-Algérien, originaire de la ville de Tébessa, a reconnu, devant la caméra d'une journaliste de la chaîne d'information continue française LCI, d'avoir été chargé de «fournir» aux terroristes de l'EI des femmes dans le cadre de ce qui est appelé «djihad nikah». Le prisonnier détenu par les Kurdes, qui porterait le surnom de Hocine «rock» - en référence à son amour pour la musique américaine rock and roll - était un militant au sein de l'ex-FIS dissous, selon des facebookeurs de sa région. Ces derniers soutiennent que le Franco-Algérien aurait disparu au début des années 2000 et n'aurait plus donné signe de vie jusqu'à son apparition sur la chaîne de télévision française.

Il se serait installé en France où il contracta mariage avec une ressortissante française grâce à laquelle il aurait obtenu la nationalité.