TOURISME AU GRAND SUD L'impardonnable désorganisation

Par Faycal MAARFIA Expert international en tourisme -

Des comportements négatifs sur les peintures et gravures rupestres du Tassili

Les hommes bleus ont étés délibérément «oubliés» durant des années sur leur statut important au développement du tourisme et cela est inacceptable.

L'autorité ministérielle revient encore une fois aux pratiques détestables qui conduisent a réécouter les doléances des agences du Grand Sud. Les représentants du Snav locaux sur le sort des comportements négatifs sur les peintures et gravures rupestres, ainsi qu'aux difficultés liées au transport aérien et aux facilitations d'invitations et visas par les consulats à l'étranger. Ainsi, les agences du Tassili comme celles du Hoggar ont respectueusement étalé l'essentiel de leurs revendications et difficultés à l'exercice de leurs activités pour la énième fois, toujours les mêmes. La seule nouveauté est la question à traiter sur l'opportunisme des nombreuses agences illégales qui transportent, sans aucune précaution sécuritaire ni culturelle, des groupes de touristes nationaux sur des sites protégés liés au respect de l'environnement, controverses bien connues déjà depuis longtemps lorsque «Wagon-tours d'Allemagne, et les groupes d'Italiens» dégradaient les peintures du Tassili. Ces pseudos agences qui préfèrent ignorer la présence des autorités locales et autres autorisations du parc du Tassili c'est évidemment pour éviter la question embarrassante sur la déclaration de leurs statuts réels ou supposés du fait qu'elles ne n'ont pas. Cette énième démarche du ministère du Tourisme complique le cas des agences dûment agréées du Grand Sud. L'ignorance n'est pas seulement avec les débats noués autour des lignes de transports par Air Algérie pour l'amélioration de la promotion du tourisme saharien. La feuille de route établie par les différents ateliers durant ce dernier déplacement du ministre du Tourisme, n'est pas la première. Maintes fois par le passé, toutes les précédentes ont conduit, obligatoirement, à accorder aux hommes bleus le droit d'être écoutés dans le cadre des pratiques concertées et à être considérés, dans le même temps, avec la plus extrême précaution, sur toutes les décisions pratiques unilatérales à une promotion, hélas à ce jour non assurée. Théoriquement, tous les accords pour les faire participer sérieusement aux démarches futures pour une promotion est une chose, mais essayer d'éjecter du terrain les opérateurs illégaux en est une autre. Faut-il oublier que le dernier décret édicté par le ministère lui-même, sur les agences de voyages opérantes dans le tourisme a été un bel abus d'éviction - discriminatoire - véritable boycott- pratiques contre les véritables professionnels? Concertées ou non, ça ne change rien. Les hommes bleus ont été délibérément «oubliés» durant des années sur leur statut important au développement du tourisme et cela est inacceptable. La décision de l'autorité ministérielle illustre les risques liés au dérapage touristique des régions hoggariennes et de leur ressource potentiellement essentielle à l'accès dans un marché futur et combien fragile pour le groupement des professionnels, composé d'acteurs importants sur tous les aspects liés au Grand Sud. Le patron du syndicat des agences de voyages à Tamanrasset a rappelé que, conformément à ses pratiques décisionnelles, de telles pratiques peuvent conduire à l'exclusion des agences professionnelles du Grand Sud algérien. Que les 80 agences du Grand Sud sont, tout autant susceptibles de se porter disqualifiées par cet abus. Cette honteuse ignorance des décideurs administratifs du tourisme sur les opérations au Grand Sud engage une réflexion quant à la qualification de telles pratiques, que cela soit sur la base de l'érection de barrières pour le retour à l'agrément de voyagiste ou à un accès discriminatoire à la réflexion sur le marché du tourisme. A travers ces controverses, il apparaît que l'obligation de revoir sa copie sur les méthodes de travail et de promotion est obligatoire dans cette situation non pratique. Notre propos tient donc en l'incompréhension de la décision de l'Autorité en termes de qualification avec les débats sur le développement du tourisme. Transport en tout genre, charters. Professionnalisme, approvisionnement et respect de l'environnement. L'autorité ministérielle est maintenant saisie. Les agences du Sud sont victimes des pratiques dans cette manière anarchique de boycott en matière d'accès au marché national. Elles demandent des mesures conservatoires sur les classements, faute de pouvoir caractériser un risque d'atteinte grave et immédiat à l'économie ou aux intérêts de toute promotion du Hoggar et du Tassili et surtout à la sécurité. Elles n'en ont pas moins considéré qu'il y avait lieu de poursuivre l'instruction au fond sur la forme. Car, dénués de fondement objectif, de tels faits ne sont pas sans faire écho à des contentieux antérieurs du ministère aux problèmes liés aux classements des agences A et B. Le Snav Sud a eu l'occasion de souligner qu'une telle ignorance sur le sujet est une discrimination qualifiée d'abus de position dominante. N'est-il donc pas suffisant de s'en tenir à la mise en évidence de pratiques opératoires à l'exemple international, que de transformer les opérateurs en souks aux souvenirs?