UNE SEMAINE DE CAMPAGNE SANS GRANDE FIÈVRE Les candidats face aux "arracheurs" d'affiches

Par Kamel BOUDJADI -

La liste RCD de la commune de Boudjima a provoqué une grande colère parmi les militants.

La campagne électorale se poursuivait ce week-end dans la wilaya de Tizi Ouzou sans grands remous. Bien au contraire, dans beaucoup de villages, le bruit des mégaphones a été estompé par les rites traditionnels de timechret et les banquets de couscous. Depuis le 1er Novembre, les candidats n'avaient qu'à se joindre aux citoyens pour manger du couscous. Toutefois, si les mégaphones se sont tus l'espace d'un week-end avant de reprendre de plus belle, il convient de rappeler que les regroupements de citoyens dans les villages ont été l'occasion de porter à la connaissance des candidats les problèmes laissés par les assemblées sortantes. Par ailleurs, depuis hier samedi, la campagne a repris à travers toutes les communes. Des faits saillants ne sont cependant pas passés inaperçus. Après une semaine de campagne, le RCD, qui a démarré sur les chapeaux de roue, la sienne semble donner quelques signes d'essoufflement. En cause, un cadre et non des moindres, Saheb, a, semble-t-il, choisi un autre camp pour faire la campagne. Ce grand militant et avocat qui a toujours défendu les causes de son parti a exprimé publiquement sa préférence pour le maire de la commune de Tizi Ouzou, Ouahab Aït Menguellet. Le maire en question qui a décidé de rempiler pour un autre mandat est un dissident du parti de Mohcine Belabbès.

Toujours dans les rangs du RCD, la liste de la commune de Boudjima a provoqué une grande colère parmi les militants. Une partie des élus du parti lors du mandat précédent n'a pas apprécié la décision du maire sortant de rempiler pour un troisième mandat. L'option de l'élection à bulletin secret qui a prévalu dans les opérations de confection de la liste n'a pas réussi à diminuer la vague de colère, car les mécontents suspectent un travail de coulisse parmi les militants et surtout les militants «intéressés». Au niveau du Rassemblement national démocratique, une main de fer a frappé pour éviter des remous parmi les militants. Les décisions d'expulsion ont touché des personnes qui font du nomadisme politique. Par ailleurs, un autre fait important a marqué la première semaine de campagne, les affiches déchirées par des inconnus. En effet, le constat est général. Les tableaux réservés par les communes aux affichages sont quasiment vides. En cause, des militants reconnaissent que l'affichage dans ces espaces est impossible car les affiches sont déchirées, quelques minutes plus tard. Jusqu'à hier, aucun parti n'a osé incriminer nommément des personnes ou des groupes, mais il semblerait que beaucoup de gens n'hésitent plus à tendre la main pour arracher les posters sans raisons apparentes. Dans certains villages, la colère monte entre militants des partis qui s'auto-accusent. Dans certains villages, des rixes ont même été signalées à cause de ce problème. En tout cas, il est apparent que les affichages ne durent pas. C'est un secret de Polichinelle. Les candidats connaissent à peu près les raisons de cette hargne des populations à déchirer les posters. Comme solution, des partis ont ainsi recouru à l'affichage plus haut en accrochant des fils aux poteaux électriques loin des mains «suspectes». D'autres ont pensé à accrocher les posters sur des véhicules en organisant des cortèges.