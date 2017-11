ABDELMALEK SERAI, EXPERT EN CONSULTING ÉCONOMIQUE, À L'EXPRESSION "C'est une excellente idée!"

Par Madjid BERKANE -

L'ouverture des universités privées est sans doute le thème que la communauté estudiantine aborde le plus ces jours-ci. Etant une première expérience en Algérie, tant de questions s'imposent et reviennent avec acuité sur les lèvres de ces derniers. Abdelmalek Serai qui n'a pas besoin d'être présenté, compte tenu de son capital expérience dans le domaine et l'intérêt qu'il accorde au sujet depuis plusieurs années maintenant, clarifie dans le bref entretien qu'il nous a accordé ci-après, plusieurs questions et dissipe le brouillard sur tant d'autres. Apprécions plutôt!



L'Expression: L'Algérie va bientôt avoir sa première université privée. Est-ce une bonne chose?

Abdelmalek Serai: Oui, c'est une excellente idée même et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'université privée rime par définition avec plus de flexibilité et de liberté dans la gestion et le choix des programmes. Ce qui garantit une formation d'excellence et une formation en fonction des besoins réels de l'économie nationale. Je tiens à souligner qu'il y a un énorme manque en termes de managers d'excellence en Algérie. Une tare que beaucoup d'entreprises relèvent d'ailleurs. Ensuite, j'encourage l'ouverture des universités privées, car c'est une idée qui a fait son chemin ailleurs.



Certains craignent que l'idée de l'ouverture des universités privées va consacrer la discrimination et les disparités entre les étudiants du même pays. Partagez-vous cet avis?

Ecoutez, il ne faut pas partir de cette idée! Car cela risque de fausser tout. De plus cette idée n'est pas tout à fait juste en ce sens que l'accès à ces universités ne sera pas réservé exclusivement aux enfants des riches. Et ce pour la simple raison que l'ouverture de ces universités va introduire l'idée de sponsoring des études, qui est très répandue ailleurs. Le sponsoring va permettre en fait aux entrepreneurs de financer les études de certains étudiants qu'ils vont recruter par la suite et ce, indépendamment de leur milieu familial. Vous aurez compris donc que finalement l'université privée va aider bien au contraire les étudiants sérieux et brillants d'aller vers l'excellence et réaliser leurs rêves.



Concrètement que va apporter l'université privée à l'économie nationale et à l'Algérie de manière générale?

Elle va apporter énormément de bonnes choses. D'abord, comme je viens de l'expliquer ci-dessus, ces écoles seront un gisement pour la formation d'une élite d'excellence tout à fait en adéquation avec les préoccupations de l'heure. Ensuite, elle sera un pôle pour l'encouragement de la concurrence entre les étudiants. Une valeur qu'on a perdue au niveau de l'université publique. Par ailleurs et je pense que cela est le plus important, l'université privée qui va enseigner le programme le plus moderne qui soit au monde va permettre aux étudiants de faire carrière facilement à l'international. Je ne manquerai pas enfin de noter que l'enseignement d'un programme moderne va renforcer sans aucun doute les échanges entre les étudiants algériens et leurs homologues du monde entier.



Vous venez d'évoquer l'université publique. Qu'est-ce que vous lui reprochez au juste?

L'université algérienne souffre de la surcharge. Le nombre des étudiants a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années. Ceci s'est répercuté malheureusement négativement sur la qualité de la formation. A cause de ce problème, l'université a perdu l'une de ses plus belles qualités, à savoir la concurrence entre les étudiants. L'on ne forme plus d'excellents étudiants, cela d'une part. Les programmes enseignés au niveau de l'université publique ne sont pas tout à fait en phase avec les besoins du marché de l'emploi et de l'économie nationale. Chose qui crée tant de difficultés aux étudiants une fois leurs études terminées en termes d'emploi. Sur un autre plan, la gestion de l'université publique n'est pas exempte de tout reproche.