ELECTIONS LOCALES À ANNABA Amar Ghoul peine à convaincre

Par Wahida BAHRI -

Le président du TAJ

Devant une assistance moyenne, le président de TAJ a tenté de séduire un public, quelque peu difficile à intéresser.

Faire du développement local un partenariat «effectif» entre les élus et les citoyens au sein des Assemblées communales et de wilaya, est à l'origine de la volonté de la participation du TAJ, aux élections locales, a lancé, Amar Ghoul, président du parti Tajamoue Amal El Djazair (TAJ), lors du rassemblement populaire, animé avant-hier, vendredi au Palais de la culture et des arts de Annaba.

Devant une assistance relativement moyenne, composée surtout de curieux, venus voir le contenu d'un discours, qualifié de déjà entendu. Le leader de TAJ a précisé que le développement local ne repose pas uniquement sur la mise en place d'un programme «c'est une question d'hommes compétents capables de gérer les affaires des administrés», a considéré l'orateur. Et ces locales sont une opportunité pour que le processus du développement trouve tout son sens, à travers l'élection de vraies compétences. Estimant que les listes électorales de son parti présentaient des jeunes, porteurs d'idées novatrices et capables d'apporter des solutions aux problèmes du développement local, Amar Ghoul, faisant de la crise de l'eau, du logement, de l'emploi et de tout le malaise citoyen, un leitmotiv, pour appeler l'électorat de Annaba, à voter pour les candidats de son parti. Ces derniers, selon le président de TAJ, «ces jeunes candidats sont en mesure de lancer de nouveaux investissements, pouvant générer des opportunités d'emploi et de richesse dans, notamment les industries légères, la pêche et le tourisme à Annaba», a-t-il estimé. Evoquant les prérogatives premières des APC et APW, Amar Ghoul a fait des intérêts quotidiens du citoyen son cheval de bataille: «Nous aspirons à promouvoir les missions et les prérogatives de l'APW en vue d'une répartition juste et équitable du développement entre les communes», a-t-il dit et d'ajouter «notre parti présente des propositions et des réformes visant à décentraliser les APC et améliorer les Codes communal et de wilaya». «Il faut faire du président de l'APC un responsable, un animateur du développement et un accompagnateur de l'investissement», a-t-il précisé. Dans l'élan de son discours, le président de TAJ, Amar Ghoul, a mis l'accent sur les objectifs des réformes et les propositions de sa formation: «Nous oeuvrons avec toutes les instances pour l'amélioration du quotidien et les conditions de vie des citoyens», a lancé Ghoul qui a rappelé les principes et les perspectives de sa formation politique. «C'est un miroir reflété par la profonde Algérie et par conséquent la profondeur de la société et ses tourments», dira-t-il. Estimant que son parti est le parti du peuple avec brio et de l'Etat par excellence, «c'est pourquoi il est nécessaire de promouvoir le rôle des partis politiques pour l'encadrement du citoyen et de la société», considère Amar Ghoul qui a invité la classe politique à remédier au manque dans ce domaine, en vue de se pencher davantage sur les préoccupations des citoyens. N'omettant pas de lancer un appel au renforcement de la cohésion nationale et préserver les institutions de l'Etat, le président de TAJ a réitéré l'adhésion de son parti à la dernière lettre du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adressée à la nation à l'occasion du 63ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, mais aussi son soutien au programme du chef de l'Etat.