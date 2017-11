APRÈS DES MOIS D'ABSENCE La pluie fait son retour

Par Massiva ZEHRAOUI -

Cette fin de semaine a été caractérisée par des températures bien trop élevées pour la saison

Cette semaine sera marquée par des perturbations qui se poursuivront jusqu'à la nuit de jeudi prochain.

Après un mois d'octobre quasi sec, des averses accompagnées de baisse des températures se profilent enfin pour les prochains jours. Cette semaine sera ainsi marquée par des perturbations qui se poursuivront jusqu'à la nuit de jeudi prochain, comme annoncé par les services d'observation météorologiques.

Ces conditions climatiques toucheront éventuellement l'ensemble des régions de la côte ouest et celles du centre du pays. Ce changement tant attendu est bien évidemment le bienvenu. Sachant que cette fin de semaine a été caractérisée par des températures bien trop élevées pour la saison.

En effet, elles ont même dépassé les 30 degrés dans les wilayas de Chlef, Relizane ou encore Aïn-Defla. Ce qui surpasse et de loin les moyennes des normales saisonnières dans ces régions.

Cette situation a d'ailleurs alerté plusieurs experts du domaine qui en ont profité pour tirer la sonnette d'alarme sur le déficit pluviométrique que vit notre pays depuis un moment. Il faut rappeler qu'à l'exception de certaines averses qui ont affecté quelques régions du Sud, la pluie n'est pas tombée depuis des mois. Situation qui est devenue vite préoccupante en octobre. Et ce, de façon plus particulière pour les agriculteurs. Beaucoup ont d'ailleurs affirmé que certaines cultures comme celle de la pomme de terre a été abandonnée en raison du fort déficit pluviométrique. Récemment, un enseignant de l'Ecole supérieure d'agronomie avait qualifié cette situation de «sécheresse». Ce qu'il a expliqué par le fait que l'Algérie est au coeur du Mena, qui est la région la plus chaude du monde. Il avait même supposé que cette situation allait encore perdurer de toute manière. Car il existera toujours une tension sur l'eau dans notre pays. Par ailleurs, selon les données indiquées par des sites spécialisés, ces changements surviendront dans les prochaines 48 heures en raison des vents provenant du sud et de l'ouest.

Les mêmes prévisions annoncent que des pluies diluviennes toucheront l'est et le centre du pays, particulièrement les côtes.

Des rafales de vent s'abattront à partir d'aujourd'hui au niveau des régions du Centre. Il est probable que cette situation durera jusqu'à mardi prochain. Même si les pluies seront éparses durant cette même période, le ciel sera en grande partie nuageux jusqu'à vendredi.

Pour ce qui est des températures, elles baisseront progressivement durant ce laps de temps. Il est signalé sur le site Web de météo Algérie qu'elles varieront entre 13 et 18 degrés sur l'ensemble des villes côtiéres.

Des chutes de neige sont également attendues sur les montagnes dont la hauteur dépasse les 1400 mètres, a-t-on annoncé.