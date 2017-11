PROCHAINES ÉLECTIONS LOCALES Le baromètre de la confiance politique

Par Bouzid CHALABI -

Les électeurs devront choisir le jour du vote, leurs futurs représentants et gestionnaires de leur cité

Les futurs élus vont devoir en priorité rétablir la confiance avec les citoyens de leur commune.

La campagne des élections locales du 23 novembre prochain entame sa deuxième semaine. Des électeurs qui devront choisir le jour du vote, leurs futurs représentants et gestionnaires de leur cité, que L'Expression a rencontré ici et là lors des festivités du 1er Novembre, nous ont fait part de leur point de vue sur le scrutin à venir. Une majorité de nos interlocuteurs converge vers l'idée que les prochains élus «vont devoir en priorité rétablir la confiance entre l'administration et les administrés, car en l'absence de cette confiance, le fossé entre les gestionnaires de l'APC et les citoyens va se creuser davantage». Toujours dans ce même ordre d'idées, Belkacem ancien cadre de la Sonelgaz et habitant la commune d'El Harrach nous dira: «La confiance a fini par s'effriter par le fait que les élus une fois installés deviennent inaccessibles ce qui pourrait être interprété comme une fuite dans leurs responsabilités ce que d'ailleurs le citoyen lambda accepte mal. Et du coup, de ces mauvaises relations il en résulte bien entendu chez le citoyen une forme de désillusion qui va le pousser à se désintéresser de la prochaine élection locale.» Pour Brahim, ancien professeur de lycée «ce désintéressement a sa raison d'être à partir du moment où le citoyen ou la citoyenne a réalisé que leur représentant n'a pas été à la hauteur de la confiance placée en lui.».Un autre de rebondir sur ce constat «comment voulez-vous convaincre un citoyen de participer au vote après que celui-ci eut connu des désillusions qui l'ont rendu des plus sceptiques sur tout ce qui a trait au scrutin». A Rouiba et plus exactement sur la grande place du centre-ville où ont été organisées les festivités du 1er Novembre et où des partis comme le FLN, le RND ont pris place en ouvrant des permanences, les rares personnes qui se sont prêtées à nos questions n'ont pas fait dans la dentelle allant même jusqu'à faire le procès de leurs APC respectives et de lancer à l'unanimité «nos APC fonctionnent mal». L'un deux, la quarantaine passée est convaincu d'une chose «l'APC dessert plus qu'elle ne sert». Et de nous expliquer «en théorie, elle (l'APC) est supposée être au service de l'intérêt général et n'ayant pour but que de remplir convenablement, les missions qu'on lui assigne, notamment les missions de service public. Or sur le terrain la réalité est amère. Et devant l'indifférence des gestionnaires de l'APC la réaction de l'administré est de pester contre l'Etat».

Notons que parmi les personnes que nous avons pu interpeller certains avancent que les prochaines élections locales sont d'une grande importance «à partir du moment où les assemblées élues auront plus de prérogatives». Une nouveauté qui, selon nos locuteurs, «pourrait élever le taux de participation au prochain scrutin».D'autres espèrent que ce seront les plus compétents qui seront élus «et non pas des opportunistes comme cela été le cas lors des précédentes élections locales», nous a lancé un retraité de la commune de Hamadi de passage à Rouiba. Et pour appuyer ses dires, il nous renvoiera vers le nombre de présidents d'APC qui ont eu des démêlés avec la justice. «C'est une preuve irréfutable que beaucoup ne viennent pas pour servir les administrés mais plutôt pour se servir d'autant plus que les plus audacieux ratissent large, pis encore ils font de la dilapidation pure et simple des biens publics», déplore ce retraité. D'autres nous diront sur un ton très affirmatif: «Avec toutes ses dérives, il sera difficile de mobiliser l'électorat le 23 novembre prochain pour que le taux d'abstention ne soit pas trop élevé comme cela a été le cas des élections législatives du 4 mai dernier qui s'est élevé à 60%». Il convient de souligner enfin que beaucoup de nos interlocuteurs nous ont indiqué à l'unanimité «Nous demandons à ce que les prochaines assemblées élues soient beaucoup plus à l'écoute des citoyens et de se rendre utile pour tout ce qui a trait au quotidien de leur commune, mais ils reconnaissent que les présidents d'APC se retrouvent souvent impuissants devant certains problèmes que rencontre leur commune et cela faute de pouvoir exécutif»... Ce qui n'a rien d'étonnant puisque la loi en vigueur limite les prérogatives du président d'APC et du coup les assemblées élues perdent quelque part de leur efficacité.«Nous voulons que nos assemblées communales comptent dans leur rang des élus compétents et non pas le contraire, car c'est la condition sine qua non si l'on veut rendre nos APC efficaces», nous ont lancé enfin des citoyens de la commune de Réghaïa.