DÉRAPAGE DE DEUX CAMIONS À BLIDA Embouteillage monstre entre Chiffa et Mouzaïa

Deux camions remorques ont dérapé hier, sur le tronçon de l'autoroute Est-Ouest reliant Chiffa à Mouzaïa créant un embouteillage monstre qui se poursuit toujours à l'heure qu'il est, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile de la wilaya. L'accident est survenu à la mi-journée, à Mouzaïa, lorsque deux camions- remorques ont dérapé à cause d'une chaussée rendue glissante par les pluies. L'un des véhicules lourds s'est renversé, au moment où l'autre est allé percuter une barrière en béton, a-t-on ajouté de même source.

Les chauffeurs des deux camions s'en sont heureusement sortis avec quelques blessures légères, mais l'accident a causé la fermeture partielle de la voie en raison de la chute de panneaux en marbre transportés par l'un des deux véhicules.

Une opération est en cours en vue du dégagement de la voie et sa réouverture au trafic, dans les plus brefs délais, a-t-on signalé de même source.