BOUIRA Incendie au siège de l'APC

Par Abdenour MERZOUK -

Un incendie a ravagé le dernier étage du siège de l'Assemblée populaire communale de Bouira. L'incendie, dont l'origine reste à déterminer, s'est déclaré, hier matin, dans le bureau fermé du président pour se propager aux autres bureaux de l'étage. L'intervention rapide et efficace des éléments de la Protection civile a permis de circonscrire les feux avant de les éteindre. Les services compétents ont diligenté une enquête pour déterminer les causes exactes de ce sinistre. Hormis quelques dégâts matériels, aucune victime n'est signalée. Précisons que le siège compte sept étages et a été inauguré, il y a deux années.