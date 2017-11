CHU DE ANNABA La pose de prothèse du genou reprend

Par Wahida BAHRI -

Aussi compliqué que soit ce type d'opérations, un staff médical algérien l'a accompli avec succès au CHU de Annaba.

Quatre patients de Annaba et d'El-Oued, âgé entre 50 et 60 ans, ont bénéficié récemment de la pose de prothèse du genou, par une équipe de chirurgiens du CHU de Annaba. Les sujets ont été pris en charge par un staff médical purement algérien. Tous les moyens humains et matériels ont été mis à la disposition de cette équipe médicale, composée de chirurgiens en orthopédie et en traumatologie de Annaba, dirigée par les professeurs A.Menadi et Bouhadiba venus d'Oran, ainsi que la participation de cinq médecins spécialistes des établissements publiques hospitaliers des wilayas de l'Est: El Tarf, Souk Ahras, Tébessa et Guelma.

Une équipe de chirurgiens hautement qualifiés, unis dans le cadre de la convention de jumelage et de partenariat entre les EPH, vient de prouver la performance du secteur de la santé. N'étant pas moindre de leurs homologues des autres pays, ces praticiens comme bien d'autres en Algérie, visent par leurs actes de pointe, de réduire les déplacements des patients à l'étranger, pour subir des interventions de pose de ce type de prothèse du genou, à coups de centaines de millions.

Ainsi, outre le défi relevé par les médecins nationaux, ceux des wilayas de l'Est notamment, c'est l'amélioration de la qualité et de la prise en charge des malades, qui prime, aux termes de la convention de jumelage et de partenariat entre les EPH. Dotés d'équipements modernes de pointe, les partenaires dans ce jumelage sont capables de mettre à profit leur savoir-faire et à donner le meilleur d'eux-mêmes, pourvu que la tutelle, le ministère de la Santé en l'occurrence, leur procure le climat adéquat à l'exercice de cette profession, qui demeure en perpétuel besoin, en matière d'équipements, notamment.

Pour l'heure, même avec les moyens de bord, ce staff de chirurgiens, vient, après un arrêt de 30 ans, de relever un défi de la santé en Algérie: la pose de prothèse du genou. Une spécialité sur laquelle la direction générale du CHU de Annaba, mise fortement. Dans ce sens, et aux fins d'atteindre les standards internationaux, la direction générale du CHU de Annaba, a engagé des travaux de réhabilitation, dont un bloc opératoire pour des spécialités dont la chirurgie orthopédique, l'urologie et la neurochirurgie. En attendant l'achèvement des travaux que la direction générale, suit de très près, le personnel médical du CHU assure les interventions d'urgence au niveau du bloc opératoire du service des urgences chirurgicales et de la chirurgie générale.