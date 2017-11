FABRIQUÉS À ROUIBA 380 camions et bus livrés à l'armée

Par Madjid BERKANE -

Cette livraison s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme de relance économique, initié par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale.

La société AMS-MB, sise à Rouiba relevant du ministère de la Défense nationale a organisé, hier, une cérémonie de livraison de pas moins de 380 camions et véhicules multifonctions de marque Mercedes-Benz au profit de l'Armée nationale(direction du matériel) et quatre autres entreprises nationales. En présence des journalistes, les représentants du ministère de la Défense et ceux des autres entreprises ont exprimé leur satisfaction, quant à la qualité de la flotte livrée et au délai de fabrication de cette dernière. Rachid Nedil, P-D-G de Naftal par intérim s'est dit très content de pouvoir recevoir une partie de sa commande en si peu de temps. «Nous sommes extrêmement contents de réceptionner en sept mois 90 camions sur une commande de 260 camions pour un délai de 18 mois», a-t-il souligné, ajoutant que la qualité, le prix et le délai de fabrication de cette flotte sont nettement meilleurs par rapport à ceux des entreprises étrangères. Au-delà de ces avantages qu'a gagnés Naftal, cette dernière a contribué, a ajouté Rachid Nedil, à l'encouragement de la fabrication et l'achat du produit local. Pour rappel, la société AMS-MB, est une société par actions (SPA) dont le ministère de la Défense est un actionnaire. S'exprimant de son côté, le P-D-G de l'entreprise du transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa) Belmiloud Abdelkader, a indiqué que c'est un grand jour, aujourd'hui, (hier, ndlr), pour l'entreprise et pour l'Algérie. «Nous ne pouvons qu'être heureux et satisfaits de pouvoir enfin acheter notre flotte en Algérie et en monnaie nationale», dira-t-il. L'Etusa qui a réceptionné hier, 20 bus, a profité de l'occasion pour signer un contrat pour la fourniture de 100 autres bus type «Conecto». De leur côté, les représentants de l'aéroport d'Alger et de l'entreprise Pétro -Baraka qui ont réceptionné respectivement six mini-bus «Conecto» et 40 camions, ont fait part de leur contentement. Pour le responsable de la logistique de l'aéroport international d'Alger et celui du Pétro -Baraka, toutes les prochaines commandes de leurs entreprises seront adressées à l'AMS-BM. Intervenant en sa qualité de représentant du ministère de la Défense nationale, le général Krikrou Ismaïl a déclaré que la livraison d'hier «s'inscrit en continuation de la concrétisation du programme de relance économique, initié par Son Excellence Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à redynamiser et encourager la production nationale, et en exécution des instructions, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah ayant pour objectif de développer les différentes industries militaires, notamment l'industrie mécanique, pour satisfaire les besoins des structures de l'ANP et des différentes Entreprises nationales publiques et privées». Pour ce faire, le ministère de la Défense a créé via la direction des industries militaires quatre sociétés: Sappl qui va fabriquer 15.000 camions et 1500 bus, Safav qui va fabriquer 2000 véicules 4/4 et 6000 véhicules utilitaires de différents types, Safma qui va fabriquer 25.000 moteurs dont 17.000 moteurs dessinés pour la fabrication lourde de l'usine de Rouiba, et enfin la société de distribution et des services après-vente(AMS).