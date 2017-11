PETIT GUIDE POUR GRANDS SUCCÈS PUBLICITAIRES Comment communiquer juste!

Par Walid AÏT SAÏD -

Comment transformer ses dépenses publicitaires en investissements? C'est la question que se posent les chefs d'entreprise à chaque fois qu'ils lancent une campagne publicitaire. Le dilemme est de taille, surtout quand des sommes astronomiques sont dépensées et les objectifs ne sont pas atteints. Pour que cet objectif devienne un jeu d'enfant, Mohamed Cherif Amokrane, consultant en communication des organisations et expert en communication de crise, a eu l'ingénieuse idée de faire un petit guide «made in bladi», en collaboration avec un universitaire chevronné, qui a pour nom Luc Saint-Hilaire, publicitaire, chargé de cours à l'université Laval (Canada) où il enseigne la sémiologie de l'image et la création publicitaire depuis 1987.Comme ceux que l'on trouve pour apprendre le français, le bricolage ou toute autre activité ou métier, ce guide vise à simplifier le plus possible cette activité complexe qu'est la publicité.

Ce livre pratique, publié par les éditions Arak, vous donnera les clés pour comprendre, mais aussi pour piloter vos campagnes publicitaires, dans un cheminement structuré et cohérent. Il propose une méthodologie portée sur l'efficacité qu'on peut atteindre en soutenant la stratégie de l'organisation. Il a comme objectif d'éviter les erreurs qui empêchent votre succès, d'appliquer une méthodologie pertinente dans votre environnement et d'adopter une attitude gagnante en toutes circonstances. D'ailleurs, son nom est des plus évocateurs: Petit guide pour grands succès publicitaires. «Le livre démontre que les Algériens ont été exposés à toute l'évolution de la pensée publicitaire, y compris durant la colonisation française. Ce qui dément leur prétendue infériorité par rapport aux autres peuples, en matière de capacité de comprendre. Les différences se situent uniquement dans les aspects socioculturels», soutient Mohamed Cherif Amokrane Dans un contexte de ralentissement économique, la publicité efficace est l'un des atouts majeurs pour l'entreprise algérienne, pourvu qu'elle soit mise au service de sa stratégie. Cela se fera en transformant vos dépenses publicitaires en investissements...c'est la finalité même de ce livre.

Alors, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'oeil, surtout que des exemples concrets vous attendent...