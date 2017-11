IL A TENTÉ D'ENLEVER UNE FILLE DE 4 ANS Le kidnappeur de Biskra arrêté

Biskra est soulagée. Une petite fille de quatre ans a été sauvée in extremis d'une tentative d'enlèvement grâce à la vigilance et à l'intervention rapide des citoyens de Zribat El Oued. En effet, un homme âgé d'une trentaine d'années a fait monter une fillette de quatre ans sur son motocycle, tentant de l'emmener vers une destination inconnue, sûrement pour accomplir sa sale besogne. L'intervention héroïque de la population a évité le pire et le kidnappeur s'est vu dans l'obligation d'abandonner sa proie pour prendre la fuite. Alertées, les forces de l'ordre ont, après des investigations poussées, réussi à arrêter avant-hier le suspect qui a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République en attendant sa condamnation.