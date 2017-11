LES PRÉ-EMPLOI RÉGULARISÉS AVANT LA FIN DÉCEMBRE 2018 Le cadeau de Houda Imane Feraoun aux travailleurs de la poste

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Feraoun, a annoncé, avant-hier, à Alger, que les employés du secteur, recrutés dans le cadre du pré-emploi seront régularisés avant la fin décembre 2018. Lors de l'inauguration de structures relevant de son secteur, à l'occasion du 55ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur le secteur de la poste et des télécommunications, Mme Feraoun accompagnée du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a affirmé que les employés recrutés dans le cadre du pré-emploi «seront régularisés avant la fin décembre 2018. L'opération se fera graduellement en tenant compte des critères d'ancienneté, de compétence et d'aptitude à la formation».

Lors d'une conférence organisée à cette occasion, la ministre a indiqué dans son allocution d'ouverture que «malgré les progrès enregistrés, le secteur de la poste et des télécommunications qui est un secteur stratégique'', reste un chantier ouvert et son développement nécessite la mobilisation de toutes les énergies». La généralisation du service public de la poste et des télécommunications, est l'un des engagements du secteur, a souligné Mme Feraoun, ajoutant que le développement de ce service à travers le territoire national était «l'une des priorités» du secteur confronté à de multiples enjeux, particulièrement «la numérisation» pour s'adapter aux progrès réalisées dans ce domaine.