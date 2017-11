ANNABA Asmidal change de tutelle

Le groupe Asmidal chargé de la production et de la distribution d'engrais phosphatés sera désormais sous la tutelle du ministère de l'Energie, pour devenir une filiale de Sonatrach, sur décision du Premier ministre, selon le site AlG 24. La décision stipule le transfert du groupe Asmidal de la tutelle du ministère de l'Industrie et des Mines au ministère de l'Energie. Ainsi, le groupe Asmidal sera désormais une filiale relevant du Groupe Sonatrach. Selon le même site, les conseils d'administration des deux groupes ont été instruits d'accélérer les mesures devant finaliser l'opération de transfert. Une décision qui intervient, selon le même site, après le placement des sociétés et entreprises ainsi que les grands groupes nationaux sous la tutelle du Premier ministre Ahmed Ouyahia. La même décision a concerné le service technique des CPE, selon le même site.