D'UNE VALEUR D'UN MILLIARD DE CENTIMES Le voleur des livres scolaires arrêté

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont réussi à arrêter un individu qui a volé des manuels scolaires de différents niveaux d'une valeur estimée à un milliard de centimes du Centre de distribution et de documentation pédagogique (Alger ouest), en confectionnant le double des clés, a indiqué hier un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). Lors de la rentrée scolaire, le centre en question a enregistré un manque dans le stock des manuels scolaires, juste après le lancement de l'opération de distribution sur les écoles publiques et privées, relevant de la direction de l'éducation de la même région, ce qui a nécessité de mener des opérations d'inventaire hebdomadaires qui ont prouvé le manque des manuels scolaires, c'est ainsi que le directeur du centre a décidé de placer des caméras de surveillance en collaboration avec le chargé du stock avec un système de suivi via le téléphone portable, ce qui a permis d'arrêter le suspect travaillant comme gardien au même centre. Trois autres personnes ont été suspectées de détourner une somme d'argent estimée à 600 millions de centimes d'une société privée dont une femme qui travaille dans cette société avec la complicité de deux personnes extérieures en utilisant de faux cachets et des bons de commande falsifiés. Dans la wilaya de Sétif, les éléments de la sûreté ont saisi plus de 6 900 unités de pétards et de produits pyrotechniques de différentes qualités et formes d'une valeur estimée à 31 800 DA. Les deux individus suspects ont été interpellés à bord d'un véhicule touristique. Dans la wilaya de Biskra, les

services de la sûreté ont saisi, au cours du contrôle d'un véhicule près de 3 000 boîtes de cigarettes destinées au commerce illégal, et arrêté deux individus impliqués dans cette affaire.