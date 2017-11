ILS FALSIFIAIENT DES DOCUMENTS Deux individus arrêtés à Béjaïa

Par Arezki SLIMANI -

Un individu, qui s'apprêtait à quitter le territoire national avec de faux papiers d'identité dont une carte nationale et un permis de conduire bulgares, a été intercepté par la police des frontières au courant de la semaine dernière. Il s'agit de H.A. âgé de 44 ans, natif de la commune de Chemini dans la daïra de Sidi-Aïch. Au moment du contrôle par la PAF, le mis en cause a présenté un passeport algérien et les deux autres faux documents établis, selon ses aveux, en Bulgarie. Suspectant les documents analysés, il s'est avéré qu'ils présentaient plusieurs anomalies. Les policiers concluèrent qu'il s'agissait bel et bien de documents falsifiés. Après interrogatoire, le prévenu a reconnu avoir payé 4 000 euros pour se faire délivrer ces faux papiers afin de quitter le territoire national. L'individu a été transféré au commissariat central pour la poursuite de la procédure et élaboration d'un dossier pénal. La police des frontières a réussi également à arrêter une femme en provenance de France pour les mêmes motifs: des documents falsifiés. Après contrôle du passeport de la femme, âgée de 36 ans, les policiers ont découvert plusieurs anomalies dans ce doucement dont l'absence des deux premières feuilles qui sont également inversées et c'est la même chose également pour les autres pages du passeport de la prévenue. Un dossier pénal a été ouvert à son encontre.