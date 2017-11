La réunion de Vienne déterminante pour l'accord de l'Opep

Par Hasna YACOUB -

En marge de la cérémonie de signature du contrat entre la Sonatrach et la société américaine Bhge, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a indiqué que les études des projets de raffinerie de Hassi Messaoud et de Tiaret, sont pratiquement terminées. Il a rappelé que la capacité de production sera de 5 millions de tonnes/an pour chacune de ces raffineries. Selon lui, les appels d'offres seront probablement lancés dans six mois pour la raffinerie de Hassi Messaoud. Par ailleurs, Mustapha Guitouni a fait savoir que la prochaine réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) se tiendra du 28 au 30 novembre courant à Vienne, et ce, pour discuter de l'évolution du marché pétrolier. Interrogé sur la reconduite ou non de l'accord de l'Opep, le ministre dira que c'est la réunion prochaine de l'Organisation qui le déterminera.