PROJET ALGÉRO-ESPAGNOL DE GESTION MODERNE DE LA CIRCULATION "C'est en cours..."

Par Walid AÏT SAÏD -

Alors que les Algérois vont devenir fous à cause de la circulation, le wali d'Alger a affirmé que le tant attendu projet algéro- espagnol de gestion moderne de la circulation se déroulait dans de bonnes conditions. «Les études sont en cours, plus de 40 projets consacrés aux routes et au dédoublement des voies ont été lancés», a t-il soutenu. «Ce projet se déroule dans de bonnes conditions et sera finalisé dans un délai de trois ans, à partir de l'année dernière», a ajouté Abdelkader Zoukh. En attendant, ce système de régulation de tous les espoirs, les automobilistes sont à bout de nerfs...