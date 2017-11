ALGER Démantèlement d'un réseau de prostitution d'étudiantes

Un réseau de prostitution d'étudiantes a été démantelé par les services de sécurité à Alger, après des informations parvenues à la sûreté de la daïra de Birtouta, dans une maison située près de la gare ferroviaire de Baba Ali, transformée en lieu de débauche. L'intervention des agents de la sûreté de la daïra de Birtouta a permis l'arrestation de trois individus, un homme repris de justice avec une grande quantité de psychotropes qu'il comptait commercialiser illégalement et deux femmes, la propriétaire de la maison qu'elle louait pour le réseau de prostitution et une étudiante. L'opération de la police a permis la saisie de 27 armes blanches, un kg de kif traité, 100 comprimés psychotropes et quatre chiens d'attaque Pitbull. L'enquête poursuit son cours afin de découvrir les autres membres de ce réseau.