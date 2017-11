Détails sur Peugeot Algérie

Par Wahib AïT OUAKLI -

Cette usine sera implantée en Oranie et l'investissement évalué à 120 millions d'euros à terme. «Ladite usine entame sa production en produisant quelque 25.000 véhicules avant de passer à la vitesse supérieure, devant atteindre le seuil de 75.000 unités dans quelques années», a-t-on affirmé. ajoutant que «le taux d'intégration sera de 42% après cinq ans». Le capital de cette Société par actions (SPA) est partagé entre le groupe PSA participant à hauteur de 49%, PMO Constantine à raison de 20%, Condor participe avec 15,5% et un opérateur pharmaceutique contribuant à hauteur de 15,5%. Sur le plan technique, quelques petits changements ont été apportés notamment le business-plan du projet. «Des modèles prévus primitivement sont évincés», a-t-on expliqué. Il s'agirait de la Peugeot 208 qui pourrait faire l'objet de retrait de la gamme de production. Le groupe PSA pourrait produire le nouveau 3008, un SUV qui est très en vogue en France. Ainsi, Peugeot rejoint le bal des assembleurs de voitures en Algérie après deux années de négociations avec le gouvernement algérien. La marque au Lion rejoint Renault inaugurée en 2014, Hyundai en 2016, Volkswagen en 2017 et Kia en 2017.