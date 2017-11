LE QUOTIDIEN NATIONAL L'EXPRESSION FÊTE SON ANNIVERSAIRE 17 ans d'expression libre

Par Abdelkrim AMARNI -

C'est dans une ambiance conviviale, que les employés de L'Expression, ont fêté hier, le 17ème anniversaire de leur journal. C'est au doyen de la rédaction en la personne de Noureddine Merdaci, qu'a échu l'honneur de prononcer un speech de circonstance courtois comme il le fut pour la plus jeune collègue, Massiva Zahraoui, qui elle, découpa d'une main experte l'entremets qu'ornait le titre du quotidien fêté au jour d'hier pour la 17ème année consécutive.

«L'Expression aura marqué la presse nationale en sa qualité d'école qui a formé au moins une centaine de journalistes et c'est à cette qualité qu'on reconnaît le caractère d'un grand journal», a souligné Noureddine Merdaci Une atmosphère «bon enfant» régnait parmi l'ensemble du personnel du journal qui a su joindre l'utile à l'agréable en rejoignant illico presto son poste de travail, à cette heure proche de la clôture de l'édition. Qui une assiette de gâteau à la main, qui un verre de boisson, qui une tasse de café, l'accompagnant à la salle de rédaction ou à la PAO. Les chauffeurs, le personnel administratif, technique et d'entretien se sont également joints aux journalistes à cette petite fête sympa. Toute la gent féminine du journal s'affairait dans la salle pour aider à la distribution et aux petites tâches de nettoyage, agréables en soi, qui suivirent cette rencontre sereine entre collègues solidaires d'un quotidien qui se respecte.