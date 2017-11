AUCUNE VICTIME N'EST À DÉPLORER PARMI LES PASSAGERS Incendie à bord du car-ferry Tariq Ibn Ziyad

Par Abdelkrim AMARNI -

La programmation commerciale de l'Enmtv subira des modifications légères.

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche à bord du plus célèbre car-ferry algérien, Tariq Ibn Ziyad, assurant la liaison Alger-Marseille, rapportent des services de Protection civile espagnols. Selon l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, (Entmv), il n'y a aucun dégât humain, mais une trentaine de véhicules ont été calcinés.Le car-ferry transportait des passagers en provenance d'Alger quand l'incendie s'est déclaré au niveau de la cale du navire. Les services de secours ont été contactés à 2h00 du matin, précisent les services de la Protection civile espagnole dans une vidéo publiée sur leur page Facebook. Pour éviter d'importants dégâts, le ferry a dû s'arrêter au niveau du port de la ville d'Al Cudia, dans l'île de Majorque où une assistance lui a été prodiguée. Des groupes de volontaires de la Protection civile espagnole ont été alertés et affirment «avoir aidé à évacuer des passagers pris de panique ou qui avaient inhalé trop de fumée». Une enquête sera rapidement diligentée «pour déterminer les causes exactes de cet incendie et situer les responsabilités», note un communiqué de l'Entmv qui avance aussi que la programmation commerciale du car-ferry Tariq Ibn Ziad connaîtra quelques modifications Un véhicule appartenant à un passager a pris feu samedi soir dans la cale du navire Tariq Ibn Ziad qui se trouvait au nord des Iles Baléares, en provenance de Marseille vers Alger. Aussitôt alertée, une cellule de crise a été mise en place au niveau de la direction générale de cette entreprise pour suivre l'évolution de cet incident et prendre les mesures nécessaires. «Cet incendie, qui s'est propagé rapidement causant ainsi la calcination d'une trentaine de véhicules, a été maîtrisé grâce à l'intervention rapide et efficace de l'équipage entraîné pour de telles situations d'urgence, appuyé en cela par le bon fonctionnement des systèmes de lutte contre l'incendie à bord», ajoute-t-on de même source.

Le navire El Djazair II, à destination d'Oran en provenance de Marseille, a été dérouté sur le port d'El Cudia (Palma de Majorque) afin de rapatrier les 472 passagers qui se trouvaient à bord du car-ferry Tariq Ibn Ziad pour les ramener au port d'Oran avant de rallier Alger. Le communiqué de l'Entmv avance aussi que la programmation commerciale du car-ferry Tariq Ibn Ziad connaîtra quelques modifications.Des unités de la Protection civile de la wilaya d'Alger avaient, rappelle-t-on, effectué début mars dernier, avec les gardes-côtes et les forces marines, un exercice de simulation de lutte contre un incendie survenu à bord d'un navire remorqueur au niveau du port d'Alger.Premier du genre dans la wilaya d'Alger, cet exercice de simulation avait pour objectif l'évaluation de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des agents de la Protection civile et leur capacité en matière de coordination opérationnelle avec les autres unités de sécurité face à une catastrophe, a déclaré le lieutenant Khaled Benkhalfellah.Précisons que l'opération consistait à circonscrire un incendie survenu dans la salle des machines du navire remorqueur Mazafran 4, le lieutenant Benkhalfellah a ajouté que cet entraînement s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale et maghrébine de la Protection civile et vise à renforcer les programmes de formation pratique des agents de la Protection civile.