SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPÉS Le parcours du combattant

Par Massiva ZEHRAOUI -

La présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées a d'emblée plaidé pour l'insertion d'un dispositif à même de permettre à l'enfant handicapé de bénéficier d'une scolarité au même titre que les enfants ordinaires.

Le chemin vers l'insertion scolaire pour les enfants souffrant de handicap est long et semé d'embûches en Algérie. Entre l'école avec tous les enfants et l'inscription dans les centres spécialisés, quelle garantie ont ces enfants de réussir cette insertion? C'est autour de cette thématique capitale que la Fédération algérienne des personnes handicapées (Faph) a initié, hier, à Alger, une table ronde participative à laquelle ont pris part différentes associations. Ouvrant la séance, la présidente de la Faph, Atika El Mamri a d'emblée plaidé pour l'insertion d'un dispositif à même de permettre à l'enfant handicapé de bénéficier d'une scolarité au même titre que les enfants ordinaires. Elle a justement souligné que le fait de placer cette catégorie d'enfants dans des centres spécialisés jusqu'à l'adolescence n'est pas la meilleure solution. La responsable se demande par là si «ces structures ont comme objectif d'accompagner ces enfants vers l'école ou bien servent-ils simplement de voie de garage». Partant de cette interrogation, elle préconise la mise en place de projet d'établissements qui définissent la politique à mettre au service de l'insertion de ces enfants. Par ailleurs, Atika El Mamri a relevé que d'un autre côté, le problème se pose également au niveau des établissements scolaires ordinaires. Selon elle, les enseignants ne sont pas préparés à accueillir des enfants handicapés. «Le personnel enseignant ignore souvent les compétences de ces derniers, ce qui conduit dans beaucoup de cas à les marginaliser», a-t-elle regretté. La représentante de la Faph a aussi voulu mettre en évidence l'absence d'une série de service pour les accompagner dans leur scolarité au sein même des écoles, à l'instar des auxiliaires de vie scolaire (Avs). Ce n'est qu'en fournissant les moyens humains et matériels dans les structures d'éducation qu'il «sera possible d'assurer une insertion scolaire réussie à laquelle les enfants handicapés participeront activement à égalité des chances avec leurs camarades», a-t-elle suggéré. Et pour cause, cette situation n'est plus acceptable, elle s'apparente ni plus ni moins à de la «discrimination», nous dit-elle, expliquant que l'école algérienne n'a pas accordé de place importante à ces enfants. En marge de cette rencontre, les participants sont revenus sur les résultats issus de la journée d'étude intitulée «ouvre-moi l'accès à l'école» qui a eu lieu le 18 septembre dernier. Ainsi la responsable de la mise en oeuvre des diagnostics sur la participation sociale et scolaire des enfants handicapés, Amina Laouaâd a rappelé que cette étude a ciblé 30 enfants. «Par son biais, nous avons pu mettre le doigt sur les entraves qui empêchent la réalisation d'une totale insertion», a-t-elle fait savoir. Il s'agit entre autres de former et de recruter un personnel chargé d'accompagner les enfants handicapés à l'école, établir le métier d'auxiliaire scolaire afin de leur permettre une autonomie financière, ou encore l'augmentation des allocations familiales pour les parents à charge d'enfants handicapés. Intervenant sur ce même volet, la représentante du ministère de l'Education nationale, a convenu qu'«il est clairement stipulé par la loi que les enfants à besoins spécifiques doivent être pris en charge par l'Etat». Elle fait savoir que pour lutter contre la marginalisation de ces enfants, son département envoie régulièrement des circulaires aux établissements scolaires pour abandonner les agissements pouvant exclure d'une façon ou d'une autre ces apprenants. Elle a rappelé par ailleurs que «le but des classes spécialisées n'est aucunement d'isoler l'élève mais de faire en sorte qu'il puisse intégrer plus tard, une classe normale». Pour faire montre de la bonne foi de son ministère, elle a invité toutes les associations à signaler les établissements ne respectant pas les circulaires de l'éducation, en rapport avec l'inclusion des enfants handicapés.