LE FMN À ANNABA Il faut décentraliser la gestion locale

Par Wahida BAHRI -

Animant un meeting populaire au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi de Annaba, dans le cadre de la campagne pour les élections locales du 23 novembre, Abdallah Haddad, président du Front de militantisme national (FMN), a fait savoir hier, depuis Annaba, que son parti n'est pas un parti de circonstance et que l'objectif premier de cette formation politique, est de donner une chance à la frange de la jeunesse, afin d'intégrer le militantisme politique. Tout en fustigeant certains partis politiques, qu'il qualifie d'archaïques, de par la gestion des affaires de la nation, sans rendre de comptes, encore moins subir un quelconque contrôle, le président du FMN a estimé qu'il est inconcevable que le président d'APC, doive attendre l'aval du wali ou du chef de daïra dans la prise d'une quelconque décision ayant trait aux projets de développement de leur circonscription territorialement compétente. Ainsi, Abdallah Haddad a, plaidé comme tous les leaders des formations politiques en lice pour les locales du 23 novembre 2017, l'assise de la démocratie dans la gestion des affaires locales. «Il faut l'élargissement du champ de manoeuvres de l'élu local afin de lui permettre de gérer réellement et effectivement les affaires locales», a insisté l'orateur. Sur sa lancée, le président du FMN a mis l'accent sur le respect du choix du peuple.

«Le vote du 23 novembre est une occasion pour redonner confiance au citoyen» a affirmé Abdallah Haddad, tout en soulignant que le FMN appelle les citoyens à une participation massive aux échéances du

23 novembre prochain. «C'est là une chance pour eux, afin d'élire des candidats intègres capables de servir les citoyens et l'intérêt général indépendamment de leur appartenance politique. Pour l'amélioration du cadre de vie et la prise en charge des préoccupations des citoyens, il est impératif de choisir des candidats prêts et capables d'écouter les populations, mais également capables d'apporter des suggestions pour le développement local», a lancé l'orateur à une faible assistance.