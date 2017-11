DERNIÈRE LIGNE DROITE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE L'heure des polémiques

Par Salim BENALIA -

Du haut de leurs fortifications, les leaders des partis politiques se livrent à une véritable guerre de tranchées.

Alors que la campagne électorale pour les élections locales tire à sa fin, les signes d'essoufflement des formations politiques en lice à cette échéance sont bien là. Extinctions de voix, dérives sémantiques et autres invectives sont légion dans l'arène politique qui voit ses principaux acteurs se lancer des piques acerbes. Ainsi, le SG du RND Ahmed Ouyahia et Louisa Hanoune, la chef de file du PT n'ont pas hésité à se livrer à une vraie guerre des mots. Franchement opposés sur les grands choix de l'heure, leurs divergences sont profondes autour de la situation politique et économique du pays. Hanoune a tiré à boulets rouges sur Ouyahia lui collant la «responsabilité de la politique de l'austérité et la dégradation de la situation socio-économique». Elle n'a pas épargné dans son discours «les partis au pouvoir sur cette situation» en fustigeant à demi- mot le FLN et le RND. Et c'est surtout envers Ouyahia qu'elle décochera ses flèches. Ouyahia qui avait à la faveur d'un meeting à Oran comparé les opposants à des ours polaires est aussitôt revenu à la charge et a rappelé à la pasionaria du PT que «l'ère du socialisme est révolue». Si Louisa Hanoune s'attaque avec véhémence aux partis au pouvoir tout en exprimant ses vives inquiétudes quant à la politique d'austérité décidée par le gouvernement, le FLN et le RND ne filent pas pour autant le parfait amour. La diatribe constitue bel et bien le lot de ces deux formations. Djamel Ould Abbès et Ahmed Ouyahia ne cessent de s'envoyer des flèches assassines sur fond de lutte autour de la présidentielle de 2019. Lors d'un meeting récemment animé à Tizi Ouzou, le secrétaire général du FLN s'en est pris à son «allié» du RND qu'il soupçonne de vouloir privatiser les entreprises publiques. «Nous allons nous opposer de toutes nos forces à la privatisation des entreprises publiques», a déclaré Djamel Ould Abbès qui compte «protéger les emplois» et «les salaires des travailleurs». «Le FLN défendra le secteur public quel que soit le prix à payer», a ajouté Ould Abbès, rodé aux sorties polémiques. Ouyahia qui n'a pas hésité à charger les partis islamistes auxquels il rappelle: «L'Algérie est musulmane depuis plus de 14 siècles et ce n'est pas aujourd'hui que des partis islamistes vont nous apprendre comment faire les ablutions», affiche à ses détracteurs une implacable assurance.

De son côté, Amara Benyounès qui porte haut les valeurs du MPA déclare à qui veut l'entendre: «Nul ne peut renchérir sur un autre en matière de nationalisme et d'attachement à la Révolution de Novembre car l'Algérie appartient à tous les Algériens.»

Ainsi, la campagne électorale entame sa dernière semaine et les partis politiques font preuve d'une rivalité exceptionnelle.

La présente campagne pour les élections des assemblées populaires communales et de wilaya du 23 novembre s'engage dans un virage décisif et voit les chefs de partis politiques redoubler d'efforts, à travers meetings et activités de proximité, pour convaincre les électeurs de voter en faveur de leurs candidats, promettant une meilleure prise en charge des préoccupations du citoyen et une nouvelle dynamique de développement local. Au cours d'un meeting à Ouargla, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a affirmé que si sa formation faisait face à la «politique d'austérité du gouvernement», c'était pour «préserver le pays». Selon Louisa Hanoune, «les lois de finances de 2016 et 2017 ont imposé une politique d'austérité sévère et asphyxiante qui a entraîné une réduction des budgets d'équipement et de fonctionnement, dont celui de l'agriculture, alors que l'édification d'une économie ne dépendant plus des hydrocarbures repose sur les secteurs de l'agriculture et de l'industrie et sur la création de richesses». Pour Hanoune, la wilaya de Ouargla dispose des potentialités, notamment dans le domaine de l'agriculture saharienne, qui lui permettraient, grâce à une bonne gestion, de «contribuer à la sécurité alimentaire et à la mise en place d'une véritable économie nationale». Exprimant son opposition à la politique d' «austérité», Hanoune s'est demandée si le projet de loi de finances 2018 était en mesure de corriger ce qu'elle a qualifié de «graves déséquilibres» et de sortir le pays de la crise. Le président du Front national algérien FNA, Moussa Touati, a quant à lui appelé, lors d'un meeting à El Bayadh, à investir dans la ressource humaine qui est la véritable richesse du pays, au lieu de compter exclusivement sur des ressources non renouvelables comme le pétrole. Touati a déploré, en outre, «l'absence d'une approche prospective» dans les domaines économique et social. Samedi soir, le premier secrétaire du Front des forces socialistes FFS, Hadj Djilani, a, une nouvelle fois, appelé les citoyens à «s'impliquer davantage dans la gestion locale». Hadj Djilani a déclaré lors d'un meeting à Oran qu' «il est temps d'impliquer les citoyens dans la gestion locale et la construction du consensus national car c'est la seule voie à même de régler tous les problèmes auxquels est confronté, au quotidien, l'Algérien».Pour Hadj Djilani, la démocratie participative n'est pas un slogan creux, rappelant que son parti, depuis sa participation aux élections, a toujours demandé à ce que le citoyen participe à la gestion des affaires de sa commune. Développant un discours se voulant serein et rassembleur, le président du parti Talaie El-Houriyet, Ali Benflis, a estimé, au cours d'un meeting à Batna, que «c'est par le dialogue calme, constructif et exempt d'invectives que l'Algérie progressera et s'élèvera». Benflis a considéré que l'échange d'idées et le discours qui rassemble et ne sépare pas les Algériens permettront de «parvenir aux solutions à tous les problèmes rencontrés dans les divers domaines». Le président de Talaie El Houriyet, a enfin appelé à «consolider le front intérieur pour faire face à tout danger et engager le développement à l'échelle nationale».