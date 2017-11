CLASSÉE AU 58E RANG AU NIVEAU MONDIAL La police algérienne première au Maghreb

Par Madjid BERKANE -

Les services de police algériens font partie des cinq premiers pays ayant accompli des performances

Le directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, s'est battu pour l'implantation du siège de l'Afripol en Algérie.

Les exploits et le professionnalisme de la police algérienne sont désormais

reconnus mondialement. Elle vient de se classer en effet à la 58 e place sur des polices de 127 pays. Ce classement est établi par l'Association internationale des sciences de la police, en collaboration avec l'Institute for Economics and Peace. C'est ce qu'a indiqué hier le World Internal Security and Police Index (Wipsi) dans son dernier rapport. Le classement en question a été établi sur la base des données de l'année 2016 prenant en considération plusieurs indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

Parmi ces indicateurs figure la capacité des institutions policières du monde à assurer des services efficaces, et gagner la confiance du public dans de tels services. Le taux des victimes d'actes criminels et les indicateurs des opérations et des activités policières sont également pris en considération, note la même source. Par ailleurs, en se classant à cette place, l'Algérie arrive en premier à l'échelle maghrébine. Elle devance de très loin les police tunisienne (72e) et marocaine (90e).

Au niveau continental, la police algérienne est arrivée à la 3e place derrière le Botswana (47e) et le Rwanda (50e). Ce n'est pas tout: les services de police algériens font également partie des cinq premiers pays ayant accompli des performances. La première place est revenue à Singapour suivie respectivement des polices finlandaise et danoise. A contrario, le Nigeria, la République démocratique du Congo et le Kenya disposent des plus mauvaises polices du monde. Il y a lieu de noter que l'honorable place de la police algérienne a été arrachée suite à des réformes profondes engagées par la direction de ce corps de sécurité. En effet, les structures de ce corps ont été toutes dotées de moyens et de matériel technologiques de pointe. Ces derniers ont permis l'informatisation de tous les services de ce corps et le traitement des données en un temps relativement court. En outre, les conditions d'accueil et de travail ont été améliorées de façon remarquable. Par ailleurs, la direction générale de la Sûreté nationale s'est employée pour qualifier les compétences de son personnel administratif.

Plusieurs concours ont été ouverts ces dernières années afin de recruter des ingénieurs en informatique, des spécialistes en langues, des juristes et des spécialistes en communication. Parlant de la communication, il y a lieu de noter que la Sûreté nationale arrive en tête des institutions étatiques.

Toutes les informations sont rendues publiques instantanément et ce grâce à sa cellule de communication, mais également à la radio de cette dernière et à son forum bimensuel. Sur un autre plan, la police algérienne a adopté les techniques les plus en vogue en termes d'instruction et d'entraînement.

Dans ce sens, il est à rappeler que des échanges quasi réguliers sont effectués entre la police algérienne et les polices des autres pays. Le directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, dans le but de renforcer ce volet, s'est battu pour l'implantation du siège de l'Afripol en Algérie. Ce dernier est devenu aujourd'hui le trait d'union entre les polices des pays africains. Notons que le directeur général de la Sûreté nationale a été honoré à plusieurs reprises à l'échelle arabe, africaine et mondiale.