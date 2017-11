TERRORISME AU SAHEL, IMMIGRATION CLANDESTINE ET TRAFIC TRANSFRONTALIER... Trois questions et la France

Une vue de la 4e session du Comité économique mixte algéro-français (Comefa)

Cette réunion «stratégique» a été l'occasion pour l'Algérie d'éclaircir quelques points sensibles avec la France, tout en lui rappelant le danger d'un «hiver sahélien»...

Depuis quelques semaines des bruits de bottes se font entendre au Sahel!Des forces militaires réunies sous la bannière du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) sont entrées en opération. Le but affiché est de lutter contre le terrorisme, mais sans que l'Algérie, première puissance régionale, n'ait été ni consultée ni sollicitée par cette organisation qui a été lancée officiellement en juillet dernier, sous l'oeil «bienveillant» du président français, Emmanuel Macron. Hier matin, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a débarqué, hier matin à Alger en compagnie du ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Les deux hommes ont participé avec leurs homologues algériens à la 4e session du Comité économique mixte algéro-français (Comefa) qui a été «liquidée» en a peine deux heures, avant de laisser place à la 3ème session du dialogue stratégique. Cette dernière, qui a eu lieu à huis clos a été l'occasion de discuter sur la collaboration bilatérale sur certaines crises comme «en Libye et au Mali où les accords d'Alger sont la marque de ce que nous devons faire dans les mois qui viennent», ont déclaré les deux ministres des Affaires étrangères. Cette réunion «stratégique», comme son nom l'indique, a été l'occasion pour la partie algérienne de demander des «éclaircissements» à la partie française en ce qui concerne ces «manoeuvres» qui se font à ses frontières. L'Algérie, pays exportateur de paix et de stabilité, a toujours oeuvré à régler les conflits qui minent la région avec le dialogue inclusif. Elle a d'ailleurs évité une grosse guerre au Mali, malgré l'insistance des puissances occidentales d'entrer en guerre. Elle aspire à faire de même en Libye, avec le dialogue inter- libyen, lancé en mars 2015 ici à Alger. Mais les dernières opérations entamées par le G 5 Sahel, risque de plonger la région dans le chaos! Un «hiver sahélien» se profile-t-il à l'horizon? Abdelkader Messahel a profité de cette rencontre pour avertir la France des conséquence d'un tel jeu trouble, tout en la mettant devant ses responsabilités. Il ne faut pas oublier qu'elle est responsable de la situation dans laquelle se trouve actuellement la Libye après avoir fait pression sur la communauté internationale pour lancer une intervention militaire, tout en fournissant des armes aux «rebelles», mettant cette région sensible sur une véritable poudrière. L'Algérie dont l'expérience en matière de lutte contre le terrorisme est une référence reconnue par les plus grandes puissances mondiales a les capacités et la légitimité de convaincre la France de l'importance de respecter le principe sacro-saint de la non-ingérence étrangère au Sahel en général et en Libye en particulier. Tout comme une guerre par procuration en utilisant les G5 Sahel...Parmi les «moyens» de l'Algérie afin de convaincre la France, il y a donc bien évidemment sa grande expérience dans la lutte antiterroriste. Mais également en «monnayant» la lutte contre l'immigration clandestine, l'information et l'expérience en matière de déradicalisation. Il ne faut pas oublier que l'Algérie n'est qu'un pays de transit pour les migrants clandestins vers l'Europe et notamment la France. Une nouvelle guerre dans la région provoquerait une crise humanitaire sans précédent, avec des déplacements de populations vers l'Algérie dans l'espoir de rejoindre «l'eldorado» européen. Il suffirait donc aux responsables algériens d'ouvrir les «vannes» pour que la France soit noyées de migrants venus de pays où elle a participé à leur destruction. Il faut également souligner que les deux problèmes de l'immigration clandestine et ceux du terrorisme sont étroitement liés et sont, de ce fait, un problème qui concerne tous les pays riverains de la Méditerranée et la lutte contre eux ne peut être effective sans une véritable collaboration Nord-Sud. Le problème va donc au-delà de cet aspect car le terrorisme, l'immigration clandestine et le trafic de drogue sont des phénomènes transnationaux se développant grâce à un environnement socio-économique défavorable. Comme une guerre au Sahel, que la France devra assumer...!