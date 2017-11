Droit de réponse

Suite à l'article «Le glas sonne pour Nekkaz» paru dans le journal L'Expression en date du 14 octobre 2017, et signé par Hocine Neffah, j'ai été surpris et choqué de lire non seulement des contre-vérités, mais des accusations graves en ce qui concerne ma famille et moi-même. En effet, dans cet article diffamant, sont énoncés avec force et sans aucune nuance, des mensonges étayés par aucune preuve, ni par aucune source sérieuse. Ainsi, on y lit que ma femme travaillerait pour une organisation américaine dénommée NDI.

Qu'elle serait financée par le milliardaire américain, d'origine hongroise, Georges Sortis. Qu'elle me formerait pour déstabiliser l'Algérie.

Et que je serais moi-même chargé de mission de cette organisation malveillante et déstabilisatrice. En somme, cet article porte des accusations d'une très grande gravité qui sont de nature à porter lourdement atteinte à ma réputation, à ma sécurité ainsi qu'à celles de ma femme et de ma famille. Je tiens à répondre de la façon la plus nette que toutes ces accusations énoncées dans cet article sont totalement fausses.

C'est de la calomnie pure et simple, elles n'ont pour but que de servir les intérêts d'un groupe hostile à la campagne anti-corruption que je mène depuis deux ans contre certains responsables politiques algériens corrompus, en France et à l'étranger.

Si ces accusations étaient vraies, il y aurait longtemps que les

services de renseignements algériens auraient diligenté une enquête approfondie et transmis mon dossier à la justice de notre pays pour «atteinte à la sûreté de l'Etat».

II n'en est rien, car ces accusations sont uniquement le produit d'une imagination fertile. Le journal L'Expression nous avait habitués jusqu'à maintenant à une déontologie journalistique beaucoup plus exigeante que cet article qui touche à ma réputation.

Ce droit de réponse a pour but de rétablir la vérité afin que les lecteurs fidèles du journal ne soient pas induits en erreur par cet article diffamant qui porte délibérément atteinte à mon honneur.

Rachid Nekkaz