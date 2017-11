TIZI OUZOU Grève des enseignants le 20 novembre

Par Aomar MOHELLEBI -

Le comité de wilaya du Conseil national des professeurs de l'enseignement secondaire et technique (Cnapest) vient d'annoncer l'organisation d'une grève d'une journée pour le lundi 30 novembre prochain. Un débrayage qui concernera l'ensemble des lycées où le Cnapest a un ancrage important dans la wilaya de Tizi Ouzou et qui risque d'être renouvelé en cas d'absence de réactions de la part des responsables concernés, avertissent les responsables de ce syndicat. Cette action de protestation interviendra après le rassemblement de protestation organisé le 30 octobre dernier devant le siège de la direction de l'éducation de la même wilaya.

L'action en question avait été organisée, pour rappel, pour dénoncer l'agression dont a été victime une enseignante dans l'enceinte même de l'académie de Tizi Ouzou, d'après les déclarations des responsables du Cnapest. En plus de la grève qui sera observée le 20 novembre, le Cnapest a appelé à l'observation d'un autre sit-in devant le siège de la direction de l'éducation. Ces deux actions de protestation ont été décidées par le conseil de wilaya du Cnapest qui s'est réuni en session extraordinaire le 11 novembre dernier. Dans la déclaration ayant sanctionné les travaux de cette session, les responsables du Cnapest regrettent «qu'à défaut de répondre concrètement à la revendication des enseignants qui exigent que justice soit faite, la direction de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou, par des pratiques douteuses, tente d'étouffer et d'évacuer le problème en voulant le dissocier de la revendication syndicale du Cnapest».

Selon les concernés, la direction de l'éducation voudrait «protéger les deux responsables dont la culpabilité dans les tristes faits, ainsi que la mauvaise gestion dont ils ne cessent de faire preuve, ne sont, désormais, plus un secret pour personne». Le syndicat Cnapest exige rien moins que le départ de ces responsables: «une mesure qui devient impérative», selon eux. Il ne s'agit pas là de la seule revendication brandie par le Cnapest de la wilaya de Tizi Ouzou, mais d'autres points sont déplorés.

Dans leur déclaration, ayant fait suite à la réunion du 11 novembre, il est question du problème des compléments d'horaires des professeurs du secondaire assurant l'enseignement de l'allemand: «Le conseil de wilaya du Cnapest condamne un autre agissement envers un enseignant d'allemand par ces mêmes responsables. En effet, ils se sont, arbitrairement autorisés à amputer de moitié son salaire allant même jusqu'à l'intimider. Ceci n'est qu'une preuve supplémentaire de leur gestion aléatoire du dossier des compléments d'horaires des enseignants d'allemand», dénonce le conseil de wilaya du Cnapest. Il y a lieu de rappeler enfin que ce genre de problème est engendré par l'absence de dialogue entre les parties concernées.