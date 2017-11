Constantine sensibilise les électeurs

Par Ikram GHIOUA -

Toutes les mesures indispensables ont été prises pour le bon déroulement du scrutin.

En prévision de la prochaine élection locale prévue pour le 23 novembre, une caravane de sensibilisation a été engagée hier, en présence du wali de Constantine et du directeur de la jeunesse et des sports au niveau de la nouvelle-ville, en raison de sa dense population. Cette initiative a été entreprise par des éléments de la Maison de jeunes Amar-Chétibi. La caravane en question vise à toucher la plus grande masse de la population d'où l'importance de ces élections, souligne Abdelsami Saïdoune, le chef de l'exécutif qui multiplie ses sorties dans l'intérêt de la troisième capitale du pays. Le wali ne manquera pas en la circonstance d'insister sur le rôle que peuvent jouer les jeunes dans ce cadre, comptant sur leur bonne volonté avec ce travail de proximité. La caravane en question est censée sillonner tous les quartiers de la nouvelle ville Ali Mendjeli au cours de ce périple, les jeunes à l'initiative de cette idée approuvée par la direction de la jeunesse et des sports et inaugurée par le wali de Constantine devraient sensibiliser les citoyens par des affiches publicitaires, des slogans d'incitation au vote et des prospectus portant sur l'importance de ces élections. Par la même occasion, le wali a saisi cette opportunité pour souligner que le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a consacré une somme de 30 milliards de centimes pour un programme réservé à des travaux de réhabilitation de la nouvelle-ville. Cela dit, beaucoup s'interrogent sur l'efficacité de cette caravane et si l'argent qui lui a été consacré aurait-il été nécessaire? L'idée en elle-même est une initiative qu'on peut qualifier d'intrépide, notamment si elle a atteint son objectif pour motiver les électeurs, néanmoins le contraire pourrait se produire, surtout que l'on assiste à un désintéressement presque total de la population pour ces élections. Les Constantinois et à l'instar des autres citoyens du pays ont perdu confiance et c'est elle qu'il faut rétablir, avaient répondu des citoyens à nos questions. Ceux-là même jugent que les discours des partis politiques n'apportent rien de nouveau, les qualifiant de stériles. En tout cas, les autorités locales et à leur tête le wali de Constantine, consacrent assez de temps pour ces élections.

Toutes les mesures indispensables ont été prises pour le bon déroulement du scrutin. Il est surtout question d'éviter que le scénario des élections législatives ne se reproduire, où le taux d'abstention avait emporté la plupart des voix. Pour rappel, le nombre des partis en lice s'élève à 16 formations à Constantine, qui s'ajoutent à la liste de candidats indépendants. Reste que la répartition des listes des 12 communes de Constantine est disproportionnée. A titre d'exemple, l'on constate 10 listes de formations politiques pour Constantine, 11 à Khroub, trois pour l'APC de Messaoud Boudjeriou, l'une des communes les plus pauvres de la wilaya. En ce qui concerne l'APW, l'on compte 11 listes de partis politiques soit sans aucun candidat indépendant. Les listes du RND et du FLN comptent de nouveaux visages, mais aussi des anciens. Les formations politiques annoncent déjà le compte à rebours où chacun espère décrocher le chandelier du succès. Il ne leur reste que quelques jours pour convaincre les électeurs.