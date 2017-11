GRIFFE T1 ET T2 Les deux nouveaux smartphones de Condor

Par Salim BENALIA -

Le producteur de Bordj Bou Arréridj les conçoit pour un concentré d'accessibilité, de design et de performance.

Le leader du marché algérien du mobile, Condor Electronics, annonce le lancement de ses tout nouveaux smartphones T1 et T2. Ces deux modèles de la gamme Griffe, se veulent un concentré d'accessibilité, de design et de performance. Ils sont positionnés en entrée de gamme avec de nouvelles caractéristiques répondant aux tendances actuelles de par le système d'exploitation «Androïd Nougat 7.0» et un design attrayant, à la forme dynamique avec une multitude de choix de couleurs. Les deux nouveaux téléphones sont déclinés en 4.5'' et 5'' en affichage FWVGA pour le T1 et HD 400 Nit Full Lamination pour le T2 offrant une agréable expérience d'utilisation. Ils sont dotés de la 4G, ce qui permet au consommateur de surfer en toute liberté sur le Net. Les Condor Griffe T1 et T2 sont dotés d'un processeur Quad Core 1.3 Ghz, d'une mémoire vive (RAM) de 1Go et d'une mémoire interne (ROM) de 8 Go extensible à 64 Gb. Ils disposent de deux caméras. Une frontale de 2MP et une arrière de 5MP avec flash. Le Condor Griffe T1 propose une batterie de 2000 mAh quant au Condor Griffe T2, il dispose d'une batterie de 2500 mAh.

Le T1 est présenté en six couleurs, à savoir noir, gris, rouge, jaune, bleu et blanc, alors que le T2 est commercialisé en quatre couleurs, à savoir noir, gris, gold et blanc. Les deux nouveaux smartphones sont disponibles à un prix très abordable. Le Condor Griffe T1 adopte la 4G la moins chère de la gamme et alors que le Condor Griffe T2 est présent avec son écran 5'' le moins cher du marché.