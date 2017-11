BOUIRA 10 ANS DE PRISON CONTRE 5 PRéVENUS

Par Abdenour MERZOUK -

Dix ans de réclusion criminelle est la sentence demandée par le parquet à l'encontre de cinq prévenus poursuivis pour association et soutien à groupe terroriste. Dans le cadre de la session criminelle, la cour de Bouira a instruit l'affaire inscrite au programme et impliquant cinq jeunes, natifs de Dellys et poursuivis pour association de malfaiteurs, constitution d'un groupe de soutien au terrorisme. L'affaire remonte à l'année dernière quand les militaires, en opération à la périphérie de Bouira, ont éliminé 15 terroristes. Sur l'un d'eux, un portable a été saisi. En remontant la piste, les enquêteurs identifient le propriétaire de la puce qui avait été utilisée dans les localités de Maâla, Kef Lahssane et plusieurs autres circonscriptions réputées pour accueillir les groupes terroristes. L'exploitation des informations permettra l'arrestation des cinq individus. Devant la justice, les individus incriminés nieront les faits qui leur sont reprochés et ont sollicité l'acquittement. Le parquet, pour sa part, a requis 10 ans de réclusion contre les cinq prévenus. L'affaire a été mise en délibéré par le juge.