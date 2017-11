VÉRITABLE GAGE DE CONFIANCE DE LA FIRME ALLEMANDE La Golf Carat produite à Relizane

Par Salim BENALIA -

Après quelques mois seulement du lancement de son usine, Sovac Production a réussi de la sorte à relever le défi et assurer ses engagements pour l'année 2017.

La coqueluche de la marque allemande Volkswagen, la Golf, est produite sous sa forme la plus prestigieuse sur le site de Sovac Production à Relizane.

Il s'agit de la Golf Carat, laquelle est désormais disponible en commande, dès aujourd'hui dans les showrooms Sovac. Cette nouvelle Golf embarque la motorisation 2.0 TDI 143 Ch. Elle est commercialisée à 5300.000,00 DA. Quintessence de la voiture compacte de la firme allemande, elle émerge ainsi des 10.000 véhicules sortis de la chaîne de production Sovac. Bourré d'équipements de confort et de sécurité, ce modèle ne manquera pas de satisfaire les puristes algériens amoureux de la marque. Rappelons que la Golf a inauguré la production de Volkswagen en Algérie, comme convenu entre le constructeur et son partenaire algérien.

Cette décision marque, incontestablement, l'intérêt qu'accorde le géant allemand de l'automobile à son investissement dans notre pays, destiné, à terme, à être une plate-forme de la marque pour conquérir le marché africain.

Signalons que plusieurs autres modèles sont produits sur le site industriel de Sidi Khettab, à savoir la Seat Ibiza et la Skoda Octavia, deux marques particulièrement appréciées des automobilistes algériens. Sovac Production produit également la Volkswagen Caddy.

Notons que Sovac Production vient de célébrer la sortie du 10.000e véhicule de son unité d'assemblage automobile sise à Relizan.

Le 10.000e véhicule s'est trouvé être le modèle emblématique du Groupe, la Golf. Après quelques mois seulement du lancement de son usine, Sovac Production a réussi de la sorte à relever le défi et tenir ses engagements pour l'année 2017, qui étaient pour rappel de produire entre 10.000 et 12.000 véhicules des marques du Groupe à savoir: Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Seat et Skoda.

Le wali de Relizane, Mme Nacera Brahimi a voulu partager ce moment particulier avec les employés de l'usine Sovac. Elle a effectué une visite sur le site où elle s'est enquise des conditions de travail des employés et de l'état d'avancement du projet dans sa globalité.

Elle a réitéré par ailleurs son engagement et celui du gouvernement à apporter tout le support nécessaire afin de garantir l'avancement du projet dans ses différentes phases et s'est félicitée par la même occasion du travail accompli par les équipes des jeunes employés qui, rappelons-le, sont issus à 96% de la région de Relizane et 86% ont rejoint la vie professionnelle pour la première fois. «Nous sommes très satisfaits du résultat accompli par nos jeunes employés qui ont su se montrer à la hauteur de notre confiance. Ils ont un potentiel hors pair qui a impressionné nos partenaires du Groupe Volkswagen», a déclaré à cet effet, Mokhtar Naïli, Deputy General Manager de Sovac Production.