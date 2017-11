EN RAISON DES SPÉCIFICITÉS LOCALES 10 wilayas autorisées à avancer la date du scrutin

Les walis de 10 wilayas du pays ont été autorisés à avancer la date d'ouverture du scrutin relatif à l'élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas, indique un arrêté ministériel, signé par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nour-Eddine Bedoui, paru au Journal officiel N.64. Les wilayas concernées, dont la majorité se situe au sud du pays, sont Adrar, Laghouat, Béchar, Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El-Oued, Naâma et Batna. Elles sont autorisées à avancer de 72 heures au maximum, la date d'ouverture du scrutin pour l'élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas, selon l'arrêté ministériel qui intervient suite à une demande des walis des wilayas concernées. Dans le cas où il est jugé nécessaire d'adapter cette disposition aux spécificités locales, les walis des wilayas sus-citées peuvent avancer la date d'ouverture du scrutin, selon le cas, soit de 24 heures, soit de 48 heures, précise l'arrêté.