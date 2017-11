POUR DES PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN ALGÉRO-FRANÇAIS Appel à Manifestation d'Intérêt (A.M.I.)

Le programme Profas C+ soutient les partenariats institutionnels entre entités publiques françaises et algériennes, permettant par le biais d'un co-financement, la réalisation de projets structurants de modernisation des activités et des organisations du secteur public, de part et d'autre de la Méditerranée.

Le programme Profas C+s'est doté d'un nouvel outil, l'Appel à Manifestation d'Intérêt(A.M.I), précédant l'appel à projets et facilitant la co-construction de projets de partenariats institutionnels entre entités publiques françaises et algériennes.

Cet outil va permettre de repérer et d'adapter les projets afin de mieux les inscrire dans les domaines prioritaires de la coopération des deux pays tels que fixés dans le Document Cadre de Partenariat 2013 - 2017 et quand il sera publié, dans le Document Cadre de Partenariat 2018 - 2022.

L'A.M.I. se conçoit aussi comme un outil de dialogue entre les partenaires et si nécessaire comme une phase d'amorçage de la relation entre les partenaires des deux pays.

Au cours de l'A.M.I., des moyens limités pourront être mis à disposition des porteurs de projet pour en mûrir la réalisation et en particulier, construire la relation entre les partenaires.