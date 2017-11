ALERTE AUX EFFETS DU MONOXYDE DE CARBONE Le tueur silencieux

Par Abdelkrim AMARNI -

Les enfants sont les plus touchés par ces accidents domestiques.

La Protection civile vient de lancer une vaste campagne de sensibilisation sur les dangers mortels de l'intoxication au monoxyde de carbone. Cette campagne, qui durera toute la saison hivernale, sera appuyée par des caravanes qui sillonneront tout le pays, notamment les régions éloignées, villages et hameaux isolés où l'information est peu répandue. Ce tueur silencieux invisible, inodore et asphyxiant, qu'est le monoxyde de carbone, qui ne prévient pas, tue 250 personnes par an en Algérie.

Hier, à l'occasion du lancement cette année de cette campagne, la Protection civile a organisé une conférence de presse animée par le commandant Farouk Achour de la Protection civile et Samy Kolli, représentant du ministère du Commerce. Tous deux ont mis en garde contre les équipements de chauffage défectueux ou contrefaits qui entraînent des accidents mortels. Les causes sont dues souvent au non-respect des normes d'installation des équipements, et aux conditions d'aération et l'utilisation de produits contrefaits.

Vu l'augmentation des décès en milieu domestique notamment, le ministère du Commerce a décidé de soumettre les appareils de chauffage et autres outils à gaz à un contrôle rigoureux tant au niveau des frontières que sur le marché national concernant la production locale. Ainsi, l'an dernier, un contrôle des prélèvements a été effectué aux frontières et dans les unités de production, avant d'être transmis au laboratoire régional du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (Cacqe) de Constantine, pour s'assurer de leur conformité aux normes a indiqué un document du ministère. À ce titre, les opérations de contrôle ont ciblé les opérateurs à tous les stades de la distribution entre importateurs, producteurs, grossistes et détaillants.

La création de 30 associations nationales de protection des utilisateurs, pour contribuer à l'effort de sensibilisation des risques provenant de produits contrefaits ou de mauvaise qualité, a été saluée.

Les exigences de sécurité pour les appareils domestiques à gaz comme combustible, sont désormais fixés par arrêté ministériel paru au Journal officiel en 2016 avec entrée en vigueur le 13 juillet 2017.

De janvier à septembre 2017, 9 211 interventions de la PC ont été enregistrées pour sauver 1 816 personnes avec malheureusement 93 décès recensés. Il existe plusieurs types d'asphyxies dont notamment au gaz naturel, au butane, au gaz carbonique qui ont causé 74,04% des décès enregistrés dont une grande partie d'enfants, évaluée à 93%.

Les conférenciers n'ont pas manqué de relever les bons réflexes en cas d'émanation d'oxyde de carbone. Il s'agit, entre autres d'aérer et de sortir immédiatement du local, ne pas laisser une voiture moteur en marche dans un garage fermé, et surtout ne pas omettre d'entretenir les appareils et ventiler les locaux chauffés sans oublier qu'il ne faut jamais utiliser un chauffage quelconque dans une pièce dépourvue de points d'aération. Avant d'acheter un appareil à gaz, il faut exiger qu'il soit accompagné d'une notice technique d'installation, laquelle doit contenir toutes les indications d'installation, de réglage et d'entretien, ont conseillé les conférenciers.

A une question de L'Expression sur la non-disponibilité connue de spécialistes en la matière, le commandant Farouk Achour a assuré que des listes de spécialistes pour la réparation ou l'installation vont être bientôt affichées auprès des magasins-vendeurs.