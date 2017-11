BOUIRA Premieres neiges a tikjda

Par Abdenour MERZOUK -

Une brigade avancée de gendarmerie est opérationnelle aux côtés d'un poste avancé de la Protection civile sur le site.

Les premières neiges ont couvert les hauteurs du Djurdjura, plus précisément Tikjda. La couche blanche succède à une semaine de pluies qui ont mis du baume au coeur des agriculteurs qui craignaient une autre période de sécheresse dévastatrice.

Le niveau alarmant de la baisse du niveau des barrages Tileesdit, Koudiet Asserdoun et Oued Lakhal est un indice qui faisait craindre le pire. L'arrivée de la neige en ce mois de novembre laisse croire à une année agricole intéressante selon un responsable des services de la Chambre de l'agriculture. La fonte des neiges est le meilleur réservoir hydrique pour ces barrages, mais également pour les nappes phréatiques.

La neige est aussi un facteur nécessaire à la relance de l'activité dans la région de Tikjda. Pour un cadre du Cnlst, l'arrivée précoce comparativement aux années précédentes laisse espérer une année meilleure au plan des activités touristiques et sportives. Pour rappel, il y a lieu de préciser qu'après la réhabilitation de l'hôtel Djurdjura, les responsables du Cnlst, un Epic, ont récupéré un sous-sol pour en faire une salle de

musculation dotée d'un sauna à vapeur, de jacuzzis... Le site de Tikjda et grâce aux multiples réalisations hôtelières peut accueillir au moins 400 couples puisque ses capacités en lits est désormais de 800 places. «Toutes ces réalisations s'inscrivent dans le cadre d'un effort global pour relancer le tourisme.»

Le complexe dispose d'un restaurant qui peut servir plus de 300 couverts par jour.

Le Cnlst-bas, une bâtisse à l'abandon depuis les années 1990 a été reprise et des chalets, des suites ont été réceptionnés depuis le mois de juillet 2015. Une partie a été reprise par la direction du parc du Djurdjura et a été réservée aux universitaires, chercheurs et étudiants intéressés dans le domaine environnemental et écologique. Plusieurs universités ont déjà signé des conventions avec la direction du parc.

Les amateurs de ski et des sports de montagne récupéreront leur école. Afin d'offrir les meilleures garanties sécuritaires, une brigade avancée de gendarmerie est opérationnelle aux côtés d'un poste avancé de la Protection civile sur le site.

En plus de l'escalade, les randonnées pédestres, le parapente... la région offre également la possibilité de pratiquer le ski et les sports de glisse.

En prévision de l'ouverture de la saison hivernale, les responsables des infrastructures prévoient plusieurs formules corporatistes avec des prix adaptés à chaque catégorie professionnelle et sociale.