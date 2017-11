SEDDIK CHIHAB À BÉJAÏA "Nos APC seront la base de l'expression démocratique"

Par Arezki SLIMANI -

Il a levé le voile sur le nouveau rôle qui échoira aux collectivités locales dans le cadre de la décentralisation.

S'exprimant hier devant les militants et la partisans de son parti dans le cadre de la campagne officielle portant sur les locales, le porte-parole de RND a affirmé que les prochaines Assemblées populaires qui seront issues du scrutin du 23 novembre «devraient être des assemblées d'expression démocratique et une base effective de la décentralisation». Les assemblées locales ne doivent plus s'occuper des routes et des trottoirs qui restent des opérations de moindre importance par rapport au rôle qu'elles joueront dans les nouvelles lois, qui libéreront les prérogatives des élus locaux de la bureaucratie. «L'APC doit être une institution créatrice de richesse qui répondra aux aspirations locales en matière d'investissements et de création d'emplois», soutient-il avant de préciser: «Nous voulons des APC modernes, mettez-nous à l'épreuve vous verrez», lança-t-il.

Seddik Chihab, après avoir rappelé le rôle de son parti depuis sa naissance a estimé que «le RND est toujours là pour porter le pays dans les rangs des nations développées». «Nous sommes des novembristes, des démocrates et des modernes», a-t-il martelé sous les applaudissements d'une foule venue l'écouter à la Maison de la culture de Béjaïa, soulignant que «son parti a souvent cédé sur certains aspects et ce pour l'intérêt de la nation et pour que les institutions du pays restent debout» et que le RND reste «un parti constitué d'un ensemble de militants et de cadres ayant refusé d'abdiquer devant l'extrémisme et l'obscurantisme». «Notre programme s'inspire de celui du président de la République», a-t-il ajouté. Abordant la situation politique au niveau de la wilaya, il dira que «la population de Béjaïa a été trop longtemps otage d'une surpolitisation.

Auparavant les têtes de liste APC et la tète de liste APW, Hocine Kerrouche, ont développé chacun le programme qu'ils défendent lors de cette campagne pour les locales. Hocine Kerrouche n'a pas été tendre avec les partis ayant présidé aux destinées de la wilaya durant plusieurs mandats. «Avant de venir nous proposer vos projets, dites-nous d'abord ce que vous avez fait durant tout ce temps». Il estimera que «la bipolarité politique entrave sérieusement le développement local». «Ils disent, allusion faite au RCD et au FFS, que le gouvernement a échoué et prônent des bilans positifs de leurs APC», voilà un «cas d'amalgame qu'ils entretiennent sciemment», conclut-il.