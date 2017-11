DERNIER WEEK-END DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE Des partis à la conquête de la capitale

Par Hocine NEFFAH -

Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, va se charger personnellement de l'animation de la campagne électorale de ce week-end dans les quatre wilayas du Centre, à savoir Tizi Ouzou, Tipasa, Blida et Alger.

La campagne électorale des locales du 23 novembre prochain aura à investir ce qui reste comme moment impérieux et décisif dans sa vie politique à savoir son dernier week-end. Ce moment est une halte où Alger, la capitale, sera le lieu par excellence des partis politiques et leurs candidats de peser de leur force pour convaincre, plaire et mettre le paquet dans la perspective de conquérir la bataille des urnes.

Le Rassemblement national démocratique (RND), achèvera sa campagne électorale en faisant des wilayas du Centre et de la capitale une halte significative pour espérer ratisser large durant les élections locales qui vont se dérouler dans quelques jours.

Selon le porte-parole du RND, Seddik Chihab «la campagne électorale que nous menons est l'affaire de tous les militants que ce soit au niveau de la direction ou au niveau de la base. Nous sommes tous impliqués pour peser de notre poids et faire connaître notre programme électoral aux citoyens», en ajoutant que «la campagne se déroule dans le calme et la sérénité, et nous animons des meetings et des rassemblements populaires dans des salles pleines», dit-il. Le RND veut rééditer la performance des législatives du 4 mai dernier où il a enregistré une avancée sensible en gagnant plus de sièges qu'auparavant, contrairement à son «rival» le Front de Libération nationale (FLN). Le RND vise à glaner et gagner davantage de communes et d'Assemblées populaires de wilayas, une façon de s'inscrire dans la même lancée des dernières législatives.

La capitale est considérée comme le coeur palpitant des partis et leurs candidats dans les rendez-vous majeurs à l'image des élections. C'est une occasion pour eux de faire de cette dernière une sorte de fer de lance du point de vue électoral pour cibler le potentiel électoral et le séduire davantage.

Le week-end électoral sera celui d'un discours, voire d'une ultime bataille des partis en lice dans les locales. C'est ce qui a fait que certains d'entre eux ont commencé hier à sillonner les communes de la capitale pour faire entendre leurs voix et essayer de drainer le maximum d'électeurs et les faire gagner à leur cause dans la course des locales.

C'est le cas du Front des forces socialistes (FFS) qui a fait de la commune de Mohammadia à l'est d'Alger un espace privilégié pour mener sa campagne en faveur de ses candidats aux communales et à l'Assemblée populaire de wilaya. Les déplacements vont continuer à se faire durant le week-end pour permettre aux citoyens de connaître le programme électoral de ce vieux parti de l'opposition.

A ce titre, le FFS et à travers son responsable chargé de la communication, Hassen Ferli, la campagne électorale du FFS prend un caractère qui allie solidarité locale et l'approche qu'il développe, à savoir le consensus national. Dans ce sens, Ferli souligne que «on ne peut pas dresser un bilan avant la fin de la campagne, mais ce qu'on pourrait dire que les listes du FFS ont enregistré un réel engouement. Nos candidats ont sillonné les territoires de leurs communes et de leur wilaya pour expliquer le projet politique du FFS, mais aussi pour présenter les engagements du parti pour ces élections locales. La campagne s'est faite sous le slogan «Solidarités locales, Consensus national»», a-t-il martelé. Ce qu'il faut retenir dans cette campagne électorale des locales, c'est le fait que tous les partis concernés par la course des locales affirment que ladite campagne se déroule dans le calme et la sérénité. Pour le chargé de la communication du FFS, Hassen Ferli, la campagne «s'est déroulée dans des conditions normales, mais il faut relever que le FFS continue à faire face à des intimidations, des menaces, et la censure. Les membres de la direction nationale se sont déplacés dans toutes les wilayas où nous avons des listes. Ils ont été à chaque fois très bien accueillis par la population», précise-t-il.

Idem pour le Parti des travailleurs (PT), la conquête de la capitale a commencé depuis hier en se lançant dans une campagne électorale dans la ville de Réghaïa et la terminer au centre-ville de la capitale durant ce week-end.

Les partis et leurs candidats vont investir la capitale dans l'objectif de rattraper le retard accumulé lors du lancement de la campagne électorale qui était caractérisée par une prestation morne, pour ne pas dire livide.

Ce week-end s'affichera très fébrile, compte tenu du programme chargé de tous les partis qui vont mettre le paquet dans l'espoir d'arriver à convaincre le citoyen à aller voter étant donné que même celui-ci s'est distingué par un désintéressement manifeste quant à la campagne électorale qui n'a pas été à la hauteur des espérances et les attentes escomptées. Une chose est sûre, le week-end sera le jour annonciateur et le prélude de ce que seront faites les élections locales du 23 novembre prochain.